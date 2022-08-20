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Giriş Tarihi: 20.8.2022

Türkiye’nin gururu!

Türkiye’nin gururu!

Trabzonspor’un 19 yaşındaki stoperinin 9.5 milyon Euro bonservis ve sonraki satışın kârından %15 payla transferi açıklandı. Ajax, Türkçe olarak “Hoşgeldin Ahmetcan” ifadesinin yanı sıra Türkiye bayrağıyla yeni oyuncusunu tanıttı

Trabzonspor'un genç stoperi Ahmetcan Kaplan'ın Ajax'a transferi dün resmen açıklandı. Bordo-mavili kulüp, 19 yaşındaki oyuncunun satışından 9.5 milyon Euro bonservis bedeli alacağını ve sonraki satışın kârından da %15 pay elde edeceğini duyurdu. Bu transfer dünyada büyük yankı uyandırdı. Ajax da Ahmetcan'ın imzasıyla ilgili sosyal medya hesaplarından tam 8 farklı paylaşım yaptı. Hollanda kulübü, transferi önce Türk bayrağı paylaşarak açıklarken, ardından "Hello Turkish fans" tweeti attı. Türk futbolseverler de bu paylaşımların altına "Türkiye'nin gururu", "Çok büyük yetenek" yorumları yaptı.

'DÜNYANIN ZİRVESİNE İLK YOLCULUK'
Trabzonspor Kulübü de "Bu bir veda değil; dünyanın zirvesine yolculuğun ilk adımı. Gururumuzsun Ahmetcan Kaplan, yolun açık olsun" ifadeleriyle genç futbolcu için bir mesaj yayımladı. Ahmetcan'ın, Ajax'la 2027'ye kadar sözleşme imzaladığı belirtilirken, yeni kulübü ayrıca Türkçe kelimelerle "Hoşgeldin Ahmetcan" mesajını attı. Milli oyuncumuz da "Merhaba AJAX, merhaba Amsterdam. Bu harika kulübün ve muhteşem AJAX ailesinin bir parçası olmaktan gurur ve mutluluk duyuyorum. Tüm destek ve fırsatlar için çok teşekkür ederim" dedi.

EN ÇOK SENİ ÖZLEYECEĞİM!
Ahmetcan Kaplan'in imzasının ardından Trabzonspor'un milli futbolcusu Dorukhan Toköz, İnstagram hesabından bir paylaşımda bulundu. Takım otobüsünde çekilen videoda Ahmetcan'ın, "En çok Dorukhan abiyi özleyeceğim" diyerek ağladığı görüldü. Bu paylaşım sosyal medyada çok sayıda etkileşim aldı.

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