Trabzonspor'un genç stoperi Ahmetcan Kaplan'ın Ajax'a transferi dün resmen açıklandı. Bordo-mavili kulüp, 19 yaşındaki oyuncunun satışından 9.5 milyon Euro bonservis bedeli alacağını ve sonraki satışın kârından da %15 pay elde edeceğini duyurdu. Bu transfer dünyada büyük yankı uyandırdı.Hollanda kulübü, transferi önce Türk bayrağı paylaşarak açıklarken, ardındantweeti attı. Türk futbolseverler de bu paylaşımların altına "Türkiye'nin gururu", "Çok büyük yetenek" yorumları yaptı.Trabzonspor Kulübü deifadeleriyle gençfutbolcu için bir mesaj yayımladı. Ahmetcan'ın,Ajax'la 2027'ye kadar sözleşmeimzaladığı belirtilirken, yeni kulübü ayrıcaTürkçe kelimelerle "Hoşgeldin Ahmetcan"mesajını attı. Milli oyuncumuz dadedi.Ahmetcan Kaplan'in imzasının ardından Trabzonspor'un milli futbolcusu Dorukhan Toköz, İnstagram hesabından bir paylaşımda bulundu. Takım otobüsünde çekilen videoda Ahmetcan'ın,diyerek ağladığı görüldü. Bu paylaşım sosyal medyada çok sayıda etkileşim aldı.