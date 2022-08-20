Trabzonspor’un 19 yaşındaki stoperinin 9.5 milyon Euro bonservis ve sonraki satışın kârından %15 payla transferi açıklandı. Ajax, Türkçe olarak “Hoşgeldin Ahmetcan” ifadesinin yanı sıra Türkiye bayrağıyla yeni oyuncusunu tanıttı
Trabzonspor'un genç stoperi Ahmetcan Kaplan'ın Ajax'a transferi dün resmen açıklandı. Bordo-mavili kulüp, 19 yaşındaki oyuncunun satışından 9.5 milyon Euro bonservis bedeli alacağını ve sonraki satışın kârından da %15 pay elde edeceğini duyurdu. Bu transfer dünyada büyük yankı uyandırdı. Ajaxda Ahmetcan'ın imzasıyla ilgili sosyalmedya hesaplarından tam 8 farklı paylaşımyaptı. Hollanda kulübü, transferi önce Türk bayrağı paylaşarak açıklarken, ardından "Hello Turkish fans" tweeti attı. Türk futbolseverler de bu paylaşımların altına "Türkiye'nin gururu", "Çok büyük yetenek" yorumları yaptı.
'DÜNYANIN ZİRVESİNE İLK YOLCULUK'
Trabzonspor Kulübü de "Bu bir vedadeğil; dünyanın zirvesine yolculuğun ilkadımı. Gururumuzsun Ahmetcan Kaplan,yolun açık olsun" ifadeleriyle gençfutbolcu için bir mesaj yayımladı. Ahmetcan'ın,Ajax'la 2027'ye kadar sözleşmeimzaladığı belirtilirken, yeni kulübü ayrıcaTürkçe kelimelerle "Hoşgeldin Ahmetcan"mesajını attı. Milli oyuncumuz da"Merhaba AJAX, merhaba Amsterdam.Bu harika kulübünve muhteşemAJAX ailesinin birparçası olmaktangurur ve mutlulukduyuyorum.Tüm destek vefırsatlar için çokteşekkür ederim"dedi.
EN ÇOK SENİ ÖZLEYECEĞİM!
Ahmetcan Kaplan'in imzasının ardından Trabzonspor'un milli futbolcusu Dorukhan Toköz, İnstagram hesabından bir paylaşımda bulundu. Takım otobüsünde çekilen videoda Ahmetcan'ın, "En çokDorukhan abiyi özleyeceğim" diyerek ağladığı görüldü. Bu paylaşım sosyal medyada çok sayıda etkileşim aldı.