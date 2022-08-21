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Giriş Tarihi: 21.8.2022

Aslan gibi mücadele edeceğim

Aslan gibi mücadele edeceğim

Van Aanholt, Ümraniyespor maçının ardından kendisine yapılan ırkçı yorumlara tepki gösterdi: Galatasaray için aslan gibi mücadele etmeye devam edeceğim

Ümraniyespor maçının ardından G.Saray'ın Hollandalı yıldızı Patrick van Aanholt'a sosyal medya hesabından ırkçı yorumlar geldi. Gomis'in attığı gole asist yapan tecrübeli yıldız, İnstagram hesabından bu çirkin yorumlara tepki gösterip "Eleştiriyi kabul edebilirim, ancak 2022 yılında bu ırkçılığa karşı yorum yapmaktan ben bile utanıyorum. Takım için aslan gibi mücadele etmeye devam edeceğim. Asla geri adım atmayacağım" dedi. Takım arkadaşları da Van Aanholt'a sahip çıktı. Yeni transferlerden Sergio Oliveira "Arkadaşlar, hadi ama! Utanmalısınız. Bugün herkes için önemli bir galibiyet aldık, herkes mutlu. Böyle bir şeyi nasıl yapabilirsiniz? Aanholt kardeşimizin her zaman yanındayız" sözleriyle oyuncuya destek verdi.

ORTA SAHADA TORREİRA HAKİMİYETİ!
İlk 11'de ilk kez şans bulan ve oyunu ile orta sahada göz dolduran Lucas Torreira istatistikleri ile de adından söz ettirdi. Uruguaylı oyuncu 96 kez topla buluşurken %92'lik pas isabeti yakaladı. 9 sahipsiz top kazanan 26 yaşındaki futbolcu girdiği 8 ikili mücadelenin beşinden zaferle ayrılan taraf oldu.

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