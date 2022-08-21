Aslan gibi mücadele edeceğim

Ümraniyespor maçının ardından G.Saray'ın Hollandalı yıldızı Patrick van Aanholt'a sosyal medya hesabından ırkçı yorumlar geldi. Gomis'in attığı gole asist yapan tecrübeli yıldız, İnstagram hesabından bu çirkin yorumlara tepki gösteripdedi. Takım arkadaşları da Van Aanholt'a sahip çıktı. Yeni transferlerden Sergio Oliveirasözleriyle oyuncuya destek verdi.İlk 11'de ilk kez şans bulan ve oyunu ile orta sahada göz dolduran Lucas Torreira istatistikleri ile de adından söz ettirdi. Uruguaylı oyuncu 96 kez topla buluşurken %92'lik pas isabeti yakaladı. 9 sahipsiz top kazanan 26 yaşındaki futbolcu girdiği 8 ikili mücadelenin beşinden zaferle ayrılan taraf oldu.