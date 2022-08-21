Aslan gibi mücadele edeceğim

Van Aanholt, Ümraniyespor maçının ardından kendisine yapılan ırkçı yorumlara tepki gösterdi: Galatasaray için aslan gibi mücadele etmeye devam edeceğim
Ümraniyespor maçının ardından G.Saray'ın Hollandalı yıldızı Patrick van Aanholt'a sosyal medya hesabından ırkçı yorumlar geldi. Gomis'in attığı gole asist yapan tecrübeli yıldız, İnstagram hesabından bu çirkin yorumlara tepki gösterip "Eleştiriyi kabuledebilirim, ancak 2022yılında bu ırkçılığa karşıyorum yapmaktan ben bileutanıyorum. Takım içinaslan gibi mücadele etmeyedevam edeceğim. Aslageri adım atmayacağım" dedi. Takım arkadaşları da Van Aanholt'a sahip çıktı. Yeni transferlerden Sergio Oliveira "Arkadaşlar,hadi ama! Utanmalısınız.Bugün herkes için önemlibir galibiyet aldık, herkesmutlu. Böyle birşeyi nasıl yapabilirsiniz?Aanholt kardeşimizinherzaman yanındayız" sözleriyle oyuncuya destek verdi.
ORTA SAHADA TORREİRA HAKİMİYETİ!
İlk 11'de ilk kez şans bulan ve oyunu ile orta sahada göz dolduran Lucas Torreira istatistikleri ile de adından söz ettirdi. Uruguaylı oyuncu 96 kez topla buluşurken %92'lik pas isabeti yakaladı. 9 sahipsiz top kazanan 26 yaşındaki futbolcu girdiği 8 ikili mücadelenin beşinden zaferle ayrılan taraf oldu.