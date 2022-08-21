Ayaklarını konuştur Ronaldo!

Galatasaray’ın eski yıldızı, Manchester United’den ayrılması gündemde olan ve medya ile sorun yaşayan Ronaldo’ya “Sus ve ayaklarını konuştur” dedi
İngiliz devinden ayrılığı konuşulan Ronaldo, sessizliğini bozarak medyadan dert yanmış ve "Hakkımda yazılan 100 haberdenyalnızca 5'i doğrudur" ifadelerini kullanmıştı. Wesley Sneijder, "Bunu ben de yaşadım. Herkes bu tür içerikleri çok daha ilgi çekici buluyor ve onlar hakkında konuşuyor. Ona tavsiyem susması ve ayaklarını konuşturması olur. Kariyeri ortada" ifadelerini kullandı. Öte yandan Geçtiğimizsezon oynanan maçta bir Evertontaraftarının telefonunu elindenalarak yere fırlatması gündemolan oyuncuya Merseyside polisindende uyarı geldi.