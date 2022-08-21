Ayaklarını konuştur Ronaldo!

ngiliz devinden ayrılığı konuşulan Ronaldo, sessizliğini bozarak medyadan dert yanmış veifadelerini kullanmıştı. Wesley Sneijder, "Bunu ben de yaşadım. Herkes bu tür içerikleri çok daha ilgi çekici buluyor ve onlar hakkında konuşuyor. Ona tavsiyem susması ve ayaklarını konuşturması olur. Kariyeri ortada" ifadelerini kullandı.