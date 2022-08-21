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Giriş Tarihi: 21.8.2022 11:53 Son Güncelleme: 21.8.2022 11:55

Beşiktaş'la anlaşan Dele Alli'den Everton'a rest

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Beşiktaş’la anlaşan Dele Alli’den Everton’a rest

Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Dele Alli, dünkü Nottingham Forest maçı öncesi Everton’lı yetkililere kadroda olmak istemediğini söyledi. Teknik heyet ise 26 yaşındaki oyuncuyu yedek soyundurdu.

Dele Alli, Beşiktaş'ın gündemindeki yerini korurken, yıldız futbolcuyla ilgili dün önemli bir gelişme yaşandı. İngiliz orta saha, kulübü Everton'un dün Nottingham Forest ile oynadığı maç öncesi kulüp yetkilileri ve teknik heyet ile görüşerek kadroda olmak istemediğini söyledi.

26 yaşındaki oyuncu, bu talebine rağmen kadroya dahil edilirken yedek soyunduruldu. Maç 1-1 biterken Dele Alli, oyuna girmedi. Futbolcu ile 2 milyon 250 bin Euro garanti ücret konusunda anlaşan Beşiktaş ise bonuslar için pazarlıklarını sürdürüyor.

Siyah-Beyazlılar, Everton'la da görüşme halinde... Dele Alli'yi 1 yıllığına kiralamak isteyen Kartal, satın alma opsiyonu olarak da 7 milyon Euro önerdi. İngiliz kulübü 10 milyon Euro talep ederken Beşiktaş rakamı 8 milyon Euro'ya yükseltti.

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Beşiktaş'la anlaşan Dele Alli'den Everton'a rest
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