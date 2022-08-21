Dele Alli resti çekti

ele Alli, Beşiktaş'ın gündemindeki yerini korurken, yıldız futbolcuyla ilgili dün önemli bir gelişme yaşandı.26 yaşındaki oyuncu, bu talebine rağmen kadroya dahil edilirken yedek soyunduruldu. Maç 1-1 biterken Dele Alli, oyuna girmedi. Futbolcu ile 2 milyon 250 bin Euro garanti ücret konusunda anlaşan Beşiktaş ise bonuslar için pazarlıklarını sürdürüyor. Siyahbeyazlılar, Everton'la da görüşme halinde. Dele Alli'yi 1 yıllığına kiralamak isteyen Kartal, satın alma opsiyonu olarak da 7 milyon Euro önerdi.