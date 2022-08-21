Dele Alli resti çekti

26 yaşındaki futbolcu, dünkü Nottingham Forest maçı öncesi Everton’lı yetkililere kadroda olmak istemediğini söyledi. Teknik heyet ise oyuncuyu yedek soyundurdu
Dele Alli, Beşiktaş'ın gündemindeki yerini korurken, yıldız futbolcuyla ilgili dün önemli bir gelişme yaşandı. İngiliz ortasaha, kulübü Everton'undün Nottingham Forestile oynadığı maç öncesikulüp yetkilileri veteknik heyet ile görüşerekkadroda olmakistemediğinisöyledi. 26 yaşındaki oyuncu, bu talebine rağmen kadroya dahil edilirken yedek soyunduruldu. Maç 1-1 biterken Dele Alli, oyuna girmedi. Futbolcu ile 2 milyon 250 bin Euro garanti ücret konusunda anlaşan Beşiktaş ise bonuslar için pazarlıklarını sürdürüyor. Siyahbeyazlılar, Everton'la da görüşme halinde. Dele Alli'yi 1 yıllığına kiralamak isteyen Kartal, satın alma opsiyonu olarak da 7 milyon Euro önerdi. İngilizkulübü 10 milyon Euro talepederken Beşiktaş rakamı 8milyon Euro'ya yükseltti.