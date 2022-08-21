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Giriş Tarihi: 21.8.2022

Gıresunspor Paşa’yı da yıktı

Gıresunspor Paşa’yı da yıktı
Geçen haftayı Galatasaray galibiyetiyle kapatarak sükse yapan Bitexen Giresunspor, evinde Kasımpaşa'yı son anlarda attığı golle devirdi: 1-0. İlk iki hafta puan alamayan Paşa, çiçeği burnunda teknik direktörü Şenol Can'ın yönetiminde art arda bulduğu fırsatlardan yararlanamadı. İlk devresi golsüz geçilen karşılaşmada Giresunspor, kontrolü ele geçirdi. Taraftarının desteğini arkasına alan Karadeniz temsilcisinde Rijad Bajic, 'daha maç bitmedi' dercesine 90. dakikada sahneye çıkıp ağları sarstı ve Giresunspor üst üste ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı.

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Gıresunspor Paşa’yı da yıktı
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