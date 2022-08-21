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Giriş Tarihi: 21.8.2022

Kartal ‘Gümrük’ten geçiş vizesi arıyor!

Kartal ‘Gümrük’ten geçiş vizesi arıyor!
Sezona Kayserispor galibiyetiyle başlayan Beşiktaş, geçtiğimiz hafta Alanyaspor karşısında 3-0 öne geçtiği maçta 10 kişi kaldıktan sonra skoru koruyamadı ve 3-3 beraberlikle sahadan ayrılmıştı. Siyah-beyazlılar, seri galibiyetlerle hem takım hem de teknik direktör Valerien İsmael üzerlerindeki olumsuz havayı atmak istiyor. Vodafone Park'ta Karagümrük'ü ağırlayacak Beşiktaş'ta Alanya maçının 11'inden iki ismin farklı olması bekleniyor. Kart cezalısı Emrecan Uzunhan'ın yerine sağ stoper olarak Necip Uysal'ın oynayacağı ayrıca sakatlığı bulunan Ghezzal'ın riske edilmeyeceği ve yerine Muleka'nın görev yapacağı öğrenildi.

VODAFONE PARK KAPALI GİŞE!
Hafta boyunca TFF-MHK ve hakem gerilimine odaklanan Beşiktaş camiası ve taraftarlar, takımlarına destek olmak için tribünde de harekete geçti. Siyah-beyazlı futbolseverler, Karagümrük maçının biletlerinin tamamını tüketti.

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Kartal ‘Gümrük’ten geçiş vizesi arıyor!
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