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Giriş Tarihi: 21.8.2022 14:20

Newcastle United Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? Newcastle United Manchester City maçı canlı izle

Newcastle United Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? Newcastle United Manchester City maçı canlı izle

Premier Lig’de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Geride bıraktığımız 2 maçı da net skorlarla kazanmayı başaran son şampiyon Manchester City, Newcastle United deplasmanına konuk oluyor. Peki, Newcastle United Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? İşte detaylar;

Son şampiyon Manchester City, Newcastle United ile karşı karşıya geliyor. Ligde geride bıraktığı 2 haftada 2 galibiyet alan Guardiola'nın öğrencileri, Newcastle deplasmanına da mutlak galibiyet hedefiyle çıkıyor. Peki, Newcastle United Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

Newcastle United, ligin son şampiyonu Manchester City'yi ağırlayacak.

St. James' Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 18:30'da başlayacak.

Zorlu mücadele beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Newcastle United, ligin ikinci haftasında Brighton deplasmanından golsüz beraberlik ile dönmüştü.

Manchester City ise kendi sahasında ağırladığı Bournemouth'u 4 golle geçmişti.

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Newcastle United Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? Newcastle United Manchester City maçı canlı izle
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