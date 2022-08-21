Sneijder’den Ronaldo’ya tavsiye: Sus ve ayaklarını konuştur

İngiliz devinden ayrılığı konuşulan Ronaldo, sessizliğini bozarak medyadan dert yanmış ve "Hakkımda yazılan 100 haberden yalnızca 5'i doğrudur" ifadelerini kullanmıştı.
Wesley Sneijder, "Bunu ben de yaşadım. Herkes bu tür içerikleri çok daha ilgi çekici buluyor ve onlar hakkında konuşuyor. Ona tavsiyem susması ve ayaklarını konuşturması olur. Kariyeri ortada" ifadelerini kullandı.
Öte yandan geçtiğimiz sezon oynanan maçta bir Everton taraftarının telefonunu elinden alarak yere fırlatması gündem olan oyuncuya Merseyside polisinden de uyarı geldi.