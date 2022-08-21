Son şampiyona büyük uyarı

Çarşamba günü 2-1 yenildiği Kopenhag'la Devler Ligi'nde rövanşa çıkacak Trabzon, ligde de G.Saray'ı ağırlayacakbaşlangıç düdüğüyle birlikte Antalyaspor, Trabzonspor kalesini adeta baskı altına aldı. 14. dakikada Doğucan'ın kaptırdığı topta hızlı gelişen Antalyaspor atağını uzaklaştırmak isteyen39. dakikada Vitor Hugo, ceza sahası içerisinde sırtı dönük top bekleyen Haji Wright'a arkadan müdahale yapınca hakem penaltıyı verdi. Wright, topu da ağlara gönderdi: 2-0. Kötü gidişata son vermek için Bakasetas ve Doğucan'ı kenara çeken Abdülkadir Ömür ve Bardhi'yi oyuna süren Avcı, sonuç aldı. Bardhi, ilk yarının uzatmasında ve ikinci yarının başında bulduğu gollerle skoru 2-2 yaptı. Ancak sahneye Gökdeniz çıktı. İki golle dengeleri değiştirdi.ve Hatayspor maçlarında kalesini rakiplere kapatan Uğurcan Çakır, Antalya'dan 5 gol birden yedi. Dakikalar 14'ü gösterdiğinde hızlı gelişen Antalyaspor atağında Doğucan'ın kaptırdığı topu ceza sahası dışında önünde bulan Fernando o kadar güzel vurdu ki milli kalecinin yapacağı bir şey kalmadı. Haji Wright biri penaltıdan iki, Gökdeniz de duble ile Uğurcan'ı avlayan isimler oldu.yarıda oyuna girerek Trabzonspor'a enerji veren Marc Bartra, ilk yarı istediklerini yansıtamadıklarını söyledi: "Çok çaba gösterdik ama olmadı. İkinci yarı biraz daha iyiydik. Direkten dönen toplar var. Onları atabilseydik çok farklı olabilirdi. Lig yeni başlıyor, henüz çok erken her şey için."Fernando ilk Süper Lig maçına çıktığı Ocak 2022'den bu yana 5 kez fileleri havalandırırken, bu gollerin 4'ünü ceza sahası dışından attı.