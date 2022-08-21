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Giriş Tarihi: 21.8.2022

Son şampiyona büyük uyarı

YUNUS EMRE SEL
Son şampiyona büyük uyarı

Nuri Şahin’in öğrencileri, maça hızlı başlayıp Fernando ve Haji Wright’ın penaltısıyla 2 farkı buldu. Bardhi’nin dublesi eşitliği getirdi. 79’da oyuna giren Gökdeniz attığı 2 golle skoru 4-2 yaparken Wright tabelayı belirledi

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Maçın başlangıç düdüğüyle birlikte Antalyaspor, Trabzonspor kalesini adeta baskı altına aldı. 14. dakikada Doğucan'ın kaptırdığı topta hızlı gelişen Antalyaspor atağını uzaklaştırmak isteyen Denswil'in pası Fernando'nun önünde kalınca, yaklaşık 30 metreden sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi:1-0. 39. dakikada Vitor Hugo, ceza sahası içerisinde sırtı dönük top bekleyen Haji Wright'a arkadan müdahale yapınca hakem penaltıyı verdi. Wright, topu da ağlara gönderdi: 2-0. Kötü gidişata son vermek için Bakasetas ve Doğucan'ı kenara çeken Abdülkadir Ömür ve Bardhi'yi oyuna süren Avcı, sonuç aldı. Bardhi, ilk yarının uzatmasında ve ikinci yarının başında bulduğu gollerle skoru 2-2 yaptı. Ancak sahneye Gökdeniz çıktı. İki golle dengeleri değiştirdi. Wright kendi emeğiyle ürettiği pozisyonda skoru 5-2 olarak ilan etti.

UĞURCAN FENA AVLANDI!
İSTANBUL ve Hatayspor maçlarında kalesini rakiplere kapatan Uğurcan Çakır, Antalya'dan 5 gol birden yedi. Dakikalar 14'ü gösterdiğinde hızlı gelişen Antalyaspor atağında Doğucan'ın kaptırdığı topu ceza sahası dışında önünde bulan Fernando o kadar güzel vurdu ki milli kalecinin yapacağı bir şey kalmadı. Haji Wright biri penaltıdan iki, Gökdeniz de duble ile Uğurcan'ı avlayan isimler oldu.

'DIREKLER GOL OLSA…'
İKINCI yarıda oyuna girerek Trabzonspor'a enerji veren Marc Bartra, ilk yarı istediklerini yansıtamadıklarını söyledi: "Çok çaba gösterdik ama olmadı. İkinci yarı biraz daha iyiydik. Direkten dönen toplar var. Onları atabilseydik çok farklı olabilirdi. Lig yeni başlıyor, henüz çok erken her şey için."

Füzeci
Fernando ilk Süper Lig maçına çıktığı Ocak 2022'den bu yana 5 kez fileleri havalandırırken, bu gollerin 4'ünü ceza sahası dışından attı.

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Son şampiyona büyük uyarı
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