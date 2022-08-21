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Giriş Tarihi: 21.8.2022 12:10 Son Güncelleme: 21.8.2022 12:12

Trabzonspor'un yeni transferi Enis Bardhi alkışları topladı

SPOR SERVİSİ
Trabzonspor’un yeni transferi Enis Bardhi alkışları topladı

Trabzonspor'un Levante'den transfer ettiği Enis Bardhi, Süper Lig’deki ilk iki şutunda da gol bulmayı başardı. Kuzey Makedonyalı futbolcu, 5-2 kaybedilen Antalyaspor maçında takımının ayakta kalan ismi oldu.

Trabzonspor'un Levante'den transfer ettiği Enis Bardhi ilk maçında göz doldurdu. 27 yaşındaki Kuzey Makedonyalı oyuncu, 43. dakikada Doğucan'ın yerine oyuna girerken 45+5'te ilk şutunda golünü bulup takımına enerji verdi.

İkinci yarıya da etkili oyunu ile başlayan Bardhi, 73'te bir kez daha sahneye çıktı. Muhteşem bir vücut çalımı ile Antalya savunmasını ters tarafa gönderen oyuncu ardından da düzgün bir vuruşla fileleri sarstı.

İlk maçındaki etkili performansı takımının puan almasına yetmese de taraftar sosyal medyada Bardhi'ye övgüler yağdırdı.

"HAK ETMEDİĞİMİZ BİR SONUÇ ALDIK"
Oyuncu da maçın ardından şunları söyledi:

"İki gol attım ama kazanamadığımız için üzgünüm. Önemli olan takımın galip gelmesiydi. Hak etmediğimiz bir sonuç aldık."

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Trabzonspor'un yeni transferi Enis Bardhi alkışları topladı
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