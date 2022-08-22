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Giriş Tarihi: 22.8.2022

Bartra tam isabet

Bartra tam isabet
TRABZONSPOR'UN Real Betis'ten kadrosuna kattığı Marc Bartra, iki maçta gösterdiği performans ile yönetimin yüzünü kara çıkarmadı. Kopenhag maçında 58. dakikada oyuna giren ve performansı ile takımının 2. yarıda oyuna hükmetmesine katkı sağlayan İspanyol oyuncu, Antalya mücadelesinde de göz doldurdu. Vitor Hugo'nun yerine 46'da oyuna dahil olan 31 yaşındaki stoper, özellikle 80. dakikaya kadar rakip üstünde kurulan baskının da yöneticisi oldu. Savunmada pasörlük görevini üstlenen, blok halinde takımı ileriye taşımada Avcı'nın dediklerini harfiyen yerine getiren Bartra, adaptasyon sürecini de çabuk aştığını gösterdi.

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Bartra tam isabet
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