Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael, Fatih Karagümrük karşısında hak edilmiş bir galibiyet aldıklarını söyledi. Fransız çalıştırıcı,11 kişi bitirdik oyunu. Öncelikle bu kadar basit." dedi. İsmael, siyah-beyazlı takımın transfer gündeminde olan Dele Alli ile ilgili soruya ise "İsim konusunda yorum yapmam. Bazı konular net olunca bildiririz.Transfer sezonunun sonuna kadar yapmak istediklerimiz var. İnşallah bunu devam ettiririz" cevabını verdi.