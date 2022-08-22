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Giriş Tarihi: 22.8.2022

Bu kadar basit!

Bu kadar basit!

Valerien İsmael, geçen haftaki Alanyaspor maçına göndermede bulunarak ”11 kişi bitirdik oyunu. Öncelikle bu kadar basit” ifadelerini kullandı

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael, Fatih Karagümrük karşısında hak edilmiş bir galibiyet aldıklarını söyledi. Fransız çalıştırıcı, "11 kişi bitirdik oyunu. Öncelikle bu kadar basit. Alanyaspor maçının benzeri bir senaryo gerçekleşti. 3 gol attık ve sonra oyunu tuttuk. İkinci yarı bazı anlarda düştük. Bu planımızda yoktu" dedi. İsmael, siyah-beyazlı takımın transfer gündeminde olan Dele Alli ile ilgili soruya ise "İsim konusunda yorum yapmam. Bazı konular net olunca bildiririz. Perde arkasında çalışmalarımız devam ediyor. Takımımıza daha da kalite katmak istiyoruz. Transfer sezonunun sonuna kadar yapmak istediklerimiz var. İnşallah bunu devam ettiririz" cevabını verdi.

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