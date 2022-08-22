Valerien İsmael, geçen haftaki Alanyaspor maçına göndermede bulunarak ”11 kişi bitirdik oyunu. Öncelikle bu kadar basit” ifadelerini kullandı
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael, Fatih Karagümrük karşısında hak edilmiş bir galibiyet aldıklarını söyledi. Fransız çalıştırıcı, "11 kişi bitirdik oyunu. Öncelikle bu kadar basit. Alanyaspor maçının benzeri bir senaryogerçekleşti. 3 gol attık ve sonra oyunututtuk. İkinci yarı bazı anlarda düştük.Bu planımızda yoktu" dedi. İsmael, siyah-beyazlı takımın transfer gündeminde olan Dele Alli ile ilgili soruya ise "İsim konusunda yorum yapmam. Bazı konular net olunca bildiririz. Perde arkasındaçalışmalarımız devam ediyor.Takımımıza daha da kalite katmak istiyoruz. Transfer sezonunun sonuna kadar yapmak istediklerimiz var. İnşallah bunu devam ettiririz" cevabını verdi.