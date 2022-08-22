Bu ‘Sefer’ atacak!

Süper Lig'de ilk 3 haftayı boş geçen Haris Seferovic'ten hocası Okan Buruk kolay kolay vazgeçmeyecek. Antalyaspor ve Ümraniyespor'a galibiyet gollerini Bafetimbi Gomis atsa da Seferovic ilk 11 çıkmaya devam edecek. Teknikdirektör Okan Buruk, zorlu Trabzondeplasmanına da İsviçreli 9 numarasıylabaşlayacak ve Gomis'i yinekulübeden hamle oyuncusu olarakkullanacak. Hafta içinde idmanlarda tecrübeli oyuncuyla özel olarak ilgilenecek Buruk ve yardımcıları, bir gol atması halinde Sefeovic'in devamını getireceği görüşünde. Forma giydiği üç hazırlık maçında 2 gol ve 2 asistle taraftarlarının çabuk gözüne giren İsviçreli'nin, özellikle Ümraniyesporkarşılaşmasında kaçırdığı gollerlesaç baş yoldurmuştu.