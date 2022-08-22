Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Enes Ünal, La Liga'da hesabı açtı! Getafe yenilgiden kurtulamadı
Giriş Tarihi: 23.8.2022 01:46

Enes Ünal, La Liga'da hesabı açtı! Getafe yenilgiden kurtulamadı

AA
Enes Ünal, La Liga’da hesabı açtı! Getafe yenilgiden kurtulamadı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 2. haftasının son maçında Getafe deplasmanda Girona'ya 3-1 mağlup oldu.

Girona, Cristhian Stuani (Dk. 42), Domingos Duarte (Dk. 47 kendi kalesine) ve Taty Castellanos'un (Dk. 63) golleriyle galibiyete ulaşırken, Getafe'nin tek golü 73. dakikada Enes Ünal'dan geldi.

Geçtiğimiz sezon attığı 16 golle takımın en golcüsü olan milli futbolcu Enes, bu sezonki ilk golünü attı.

Enes maçın 56. dakikasında da rakip ağları havalandırırken, VAR'a başvuran hakem, pozisyonda rakip futbolcuya faul yapıldığı gerekçesiyle golü iptal etti.

İlk 11'de sahaya çıkan ve maç sonuna kadar oyunda kalan Enes, uzatmaların oynandığı 90+6. dakikada sarı kart gördü.

Milli futbolcu, ligin ilk maçında da sarı kart görmüştü.

Diğer yandan Getafe'de Fabricio Angileri uzatmalarda kırmızı kart görüp, takımını 10 kişi bıraktı.

La Liga'da art arda ikinci yenilgi alan Getafe, puansız son sırada bulunuyor.

İlk galibiyetini alan Girona ise 3 puanla 8. sırada yer aldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar: Vatandaşlara Türk Lirası çağrısı
EYT SON DAKİKA BUGÜN: Bakan Vedat Bilgin'den son durum! EYT nedir, ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?
Ziraat Bankası emekli promosyonu kampanyasını duyurdu! 2022 Ziraat Bankası emekli promosyonu ücreti ne kadar, kaç TL veriyor?
KYK burs/kredi ve yurt başvuru tarihleri 2022-2023: KYK burs/kredi ve yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, başvuru nasıl yapılacak?
Son dakika | Ucuz konut için gelir sınırı ne olacak? İşte TOKİ evleri için gelir şartları
Rusya'dan Dugina cinayeti ile son dakika açıklaması: Görüntüler yayınlandı! Ukrayna özel servisi yaptı
Usta oyuncu Civan Canova yaşamını yitirdi! Civan Canova kimdir, kaç yaşındaydı ve neden öldü?
SON DAKİKA: Yüzyılın projesinde ucuz konut projesinde Başkan Erdoğan detayları duyuracak! TOKİ sosyal konut başvuru şartları neler?
İzmir'de 9 Eylül afişlerine AK Parti'den tepki: CHP'li Soyer tarihi gaflete imza attı
YKS ek tercih tarihleri 2022-2023: YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlıyor? ÖSYM ile 2022 Üniversite YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?
ARKADAŞINA GÖNDER
Enes Ünal, La Liga'da hesabı açtı! Getafe yenilgiden kurtulamadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA