Yenilmezler!

lk hafta Kasımpaşa'yı 4-0 ile geçen, geçtiğimiz hafta da Konyaspor ile 0-0 berabere kalan Medipol Başakşehir, Kayseri engelini de 2-0 ile aşıp yenilgisiz yoluna devam etti. Karşılaşmanın 22. dakikasındaile ağları bulan turuncu-lacivertliler, soyunma odasına da 1-0 önde gitti. İkinci yarıda vitesi düşürmeyen Başakşehir karşısında Kayserispor da zaman zaman etkili olurken hızlı hücumlarla gol aradı. Oyunun hakimiyetini konuk takıma bırakmayan Medipol Başakşehir,Berkay Özcan'ın golü ile farkı ikiye çıkardı ve rahatladı. Kayserispor özellikle son 15 dakikada gol için daha da yüklense de skor üretemedi ve karşılaşmayı 2-0 kazanan