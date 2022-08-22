Fenerbahçe Serdar Dursun’a gelen teklifi reddetti!

Alman pasaportu da olan Serdar için özellikle Schalke 04'ün ısrarcı olduğu ve 2.5 milyon euro teklif ettiği öğrenildi.

Transfer döneminin kapanmasına 10 gün kalan Almanya'da Serdar'ı isteyen kulüplerin sarı-lacivertli kulübe bir teklif daha yapması bekleniyor.