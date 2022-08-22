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Giriş Tarihi: 22.8.2022 15:04

Fenerbahçe Serdar Dursun'a gelen teklifi reddetti!

Fenerbahçe Serdar Dursun’a gelen teklifi reddetti!

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'nin en skorer ismi olan Serdar Dursun'a teklifler gelmeye devam ediyor. Sarı lacivertliler, son olarak Alman devi Schalke'nin teklifini reddetti. İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe, milli futbolcusu Serdar Dursun için gelen transfer tekliflerini kabul etmedi.

Özellikle Alman kulüpleri tarafından kapısı çalınan sarı-lacivertli kulüp, hem verilen bonservis ücretlerini yeterli bulmadı hem de oyuncuya ihtiyacı olduğu için teklifleri reddetti.

Alman pasaportu da olan Serdar için özellikle Schalke 04'ün ısrarcı olduğu ve 2.5 milyon euro teklif ettiği öğrenildi.

Transfer döneminin kapanmasına 10 gün kalan Almanya'da Serdar'ı isteyen kulüplerin sarı-lacivertli kulübe bir teklif daha yapması bekleniyor.

Almanya'nın yanı sıra Türkiye'den de birkaç kulüp Serdar için nabız yokladı ancak sarı-lacivertli kulübün cevabı değişmedi.

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Fenerbahçe Serdar Dursun'a gelen teklifi reddetti!
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