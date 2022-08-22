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Giriş Tarihi: 22.8.2022 11:01 Son Güncelleme: 22.8.2022 11:05

Fenerbahçe'de imzalar atılıyor! Altay Bayındır ve Miha Zajc'a yeni sözleşme...

Fenerbahçe’de imzalar atılıyor! Altay Bayındır ve Miha Zajc’a yeni sözleşme...

Fenerbahçe'de iç transferde hareketlilik yaşanıyor. Jorge Jesus'un raporları doğrultusunda adımlarını atan yönetim, kaleci Altay ve orta saha oyuncusu Miha Zajc ile ilgili kararını verdi. Yönetim, iki oyuncuyla da yeni sözleşme imzalama kararı aldı. İşte sözleşmelerin detayları...

Transfer sezonunun en hızlı takımlarından biri olan Fenerbahçe'de gözler iç transfere çevrildi. İç transferde kolları sıvayan yönetim, Jorge Jesus'un raporları doğrultusunda adımlarını atacak.

ALTAY VE ZAJC'A YENİ SÖZLEŞME TEKLİFİ

F.bahçe, sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek olan başarılı file bekçisi Altay Bayındır ve geçtiğimiz sezonun yıldızlarından Miha Zajc'a yeni sözleşme teklifinde bulunacak.

ALTAY'A CİDDİ BİR ZAM YAPILACAK

Birçok takımın transfer listesinde olan 16 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunan Altay'ın, bonservis kazandırmadan takımdan ayrılmaması için maaşına da ciddi bir zam yapılacak.

Milli kaleci Fenerbahçe'de 500 bin Euro senelik ücret kazanıyor. Talipleri olan Zajc'tan da gelir elde etmek isteyen yönetim, yeni sözleşme ile kendini garantiye alacak.

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Fenerbahçe'de imzalar atılıyor! Altay Bayındır ve Miha Zajc'a yeni sözleşme...
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