Fenerbahçe’de imzalar atılıyor! Altay Bayındır ve Miha Zajc’a yeni sözleşme...

Transfer sezonunun en hızlı takımlarından biri olan Fenerbahçe'de gözler iç transfere çevrildi. İç transferde kolları sıvayan yönetim, Jorge Jesus'un raporları doğrultusunda adımlarını atacak.
ALTAY VE ZAJC'A YENİ SÖZLEŞME TEKLİFİ
F.bahçe, sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek olan başarılı file bekçisi Altay Bayındır ve geçtiğimiz sezonun yıldızlarından Miha Zajc'a yeni sözleşme teklifinde bulunacak.
Milli kaleci Fenerbahçe'de 500 bin Euro senelik ücret kazanıyor. Talipleri olan Zajc'tan da gelir elde etmek isteyen yönetim, yeni sözleşme ile kendini garantiye alacak.