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Giriş Tarihi: 22.8.2022

Hanche-Olsen gün sayıyor

Hanche-Olsen gün sayıyor
Marcao'nun yerine stoper arayışında olan Galatasaray, yaklaşık iki haftadır uğraştığı Andreas Hanche-Olsen'in transferini bitirme noktasına geldi. Oyuncunun önümüzdeki hafta sarı-kırmızılılara transferinin resmiyete kavuşması bekleniyor. Galatasaray'ın Gent'e ödeyeceği bonservis miktarı da netlik kazandı. Sarıkırmızılı yönetimin, Belçika ekibini 3 milyon Euro'luk bonservis bedeli karşılığında ikna ettiği belirtildi. Hanche-Olsen'in Galatasaray ile 4 yıllık sözleşme imzalayacağı ve yıllık 700 bin Euro kazanacağı aktarıldı. 25 yaşındaki Norveçli stoper, takımıyla bu sezon 4 maçta 178 dakika forma giydi.

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Hanche-Olsen gün sayıyor
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