Hanche-Olsen gün sayıyor

Marcao'nun yerine stoper arayışında olan Galatasaray, yaklaşık iki haftadır uğraştığıAndreas Hanche-Olsen'in transferinibitirme noktasına geldi. Oyuncunun önümüzdeki hafta sarı-kırmızılılara transferinin resmiyete kavuşması bekleniyor. Galatasaray'ın Gent'e ödeyeceği bonservis miktarı da netlik kazandı. Sarıkırmızılı yönetimin, Belçika ekibini 3 milyon Euro'luk bonservis bedeli karşılığında ikna ettiği belirtildi. Hanche-Olsen'inGalatasaray ile 4 yıllık sözleşmeimzalayacağı ve yıllık 700 bin Eurokazanacağı aktarıldı. 25 yaşındakiNorveçli stoper, takımıyla bu sezon4 maçta 178 dakika forma giydi.