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Giriş Tarihi: 22.8.2022 12:49

Ibrahima Yattara, resmen Ortaköyspor'da! Duvul-zurnalı transfer karşılaması...

Ibrahima Yattara, resmen Ortaköyspor’da! Duvul-zurnalı transfer karşılaması...

Süper Lig'de bir dönem Trabzonspor forması giyen ve iz bırakan futbolcu Ibrahima Yattara, Muğla Süper Amatör Ligi ekiplerinden Ortaköyspor'a transfer oldu. İşte tüm detaylar...

Ibrahima Yattara, yeniden Türkiye'de top koşturacak. 42 yaşındaki futbolcu, Ortaköyspor ile Muğla Süper Amatör Ligi'nde mücadele eden Ortaköyspor ile transfer görüşmesi için Muğla'ya geldi.

Trabzonspor'un eski futbolcusu Yattara, Ortaköysporlu taraftarlar otobüslerle Menteşe ilçesinden Milas - Bodrum Havalimanına davul-zurna eşliğinde gitti. Gineli yıldızı karşılayan taraftarlar sevinç yaşadı. Yattara'nın yeni takımıyla 1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Son olarak Denizli Süper Amatör Küme ekiplerinden Yeşil Çivril Belediyespor'da forma giyen Yattara, 2013-2014 sezonunda Belçika'nın La Louviere Centre takımında top koşturup aktif futbolculuk kariyerini noktalamıştı

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Ibrahima Yattara, resmen Ortaköyspor'da! Duvul-zurnalı transfer karşılaması...
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