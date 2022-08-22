Kartal yıktı geçti

Beşiktaş maçın başında ağırlığını ve kalite farkını hissettirdi. Özellikle Salih Uçan ve N'Koudou, aynı Alanya deplasmanında olduğu gibi harika bir 45 dakika geçirirken,Üç kez direğe takılan Beşiktaş devreye 2-0 önde girdi.yarıda da iştahını kaybetmeyen siyahbeyazlılar,Duran top sonrası Muleka'nın kafası Kartal'ı rahatlatırken, Diagne'nin attığı golden sonra Karagümrük karşılık vermek için çaba gösterdi ancak kalite eksikliği hissedildi. Rosier uzatmalardaki golüyle maçın sonucunu tayin etti.bu sezon kadrosuna çok önemli takviyeler yaptı. Öyle iki isim var ki adeta yeni transfer gibi: Salih ve N'Koudou... İki maçtır Beşiktaş'ın oyununa ve temposuna büyük kazanımlar ekliyor. Rosier de ilk sezonundaki esintileri dün bir kez daha sergiledi.Hafta içinde eşi, bir kız çocuğu dünyaya getiren Wout Weghorst, bu mutluluğunu Karagümrük karşısında bulduğu golle perçinledi. 1-0 kazanılan Kayserispor ve 3-3 biten Alanyaspor maçlarında birer asisti bulunan Hollandalı yıldız, siyahbeyazlı formayla ilk kez ağları sarstı. 30 yaşındaki futbolcunun filelere giden iki topu ise ofsayt gerekçesiyle gol sayılmadı. Bu arada Weghorst, Beşiktaş'ta 2014-15 sezonundan bu yana ilk üç maçta skora katkı sağlayan ilk futbolcu oldu.Beşiktaş'a geldiği günden bu yana kalitesine rağmen sakatlık ve formsuzluk gibi nedenlerle kendisinden bekleneni veremeyen Georges-Kevin N'Koudou'nun sezon öncesi takımda kalıp kalmayacağı merak konusuydu. Teknik heyetin raporuyla Beşiktaş kariyerine devam eden tecrübeli kanat oyuncusu, son iki haftada yıldız transfer izlenimi verdi. N'Koudou, Alanyaspor maçından sonra dün de fileleri sarsarak 11'deki yerini sağlamlaştırdı. Ağları bulan vuruşunda atağı başlatan isim olan oyuncu, yaklaşık 80 metre topsuz koşu yapıp Salih'in nefis asistinde Karagümrük kalecisini avladı.Karagümrük karşısında 17. dakikada Weghorts'la öne geçen Beşiktaş, biraz şanslı olsa çok erken farklı bir skor bulabilirdi. Siyah-beyazlıların, ilk 21 dakikada Weghorst, Muleka ve Salih Uçan'ın vuruşlarında 3 topu direkten döndü. Yine oyunun bu bölümünde gelişen bir Kartal atağında Caner Erkin meşin yuvarlağı çizgi üzerinden çıkardı. Beşiktaşlı futbolcular elle oynama itirazında bulunurken hakem, VAR'la görüştükten sonra oyunu devam ettirdi. Bu arada ligde geçen sezon şutları en çok direkten dönen takım 27 kez ile Beşiktaş'tı.Beşiktaş adına üç futbolcu dün akşam ilkleri yaşadı. Siyah-beyazlı formayla Weghorst ve Muleka ilk gollerine, Masuaku ise ilk asistine imza attı. Bu arada Salih Uçan ve Valentin Rosier sezonun ilk asistini gerçekleştirdi. Rosier ayrıca ilk golünü attı.İnanılmazdı. İlk golüm oldu. Tarif edilemez bir andı. Bebeğim dünyaya geldi. Hayatım boyunca hatırlayacağım çok özel bir haftaydı.Allah'ın yardımıyla emeklerimin karşılığını aldım. İnşallah bu sezon benim sezonum olur; Beşiktaş için harika olur.Her şey mükemmeldi. Takım, taraftar, her şey muazzamdı. Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşamayı takımdaki tüm arkadaşlarım için dilerim.