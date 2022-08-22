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Giriş Tarihi: 22.8.2022 10:51

Kongre Turnuvası'nın şampiyonu Köse FC

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Kongre Turnuvası’nın şampiyonu Köse FC

5 Ağustos Kongre Turnavası’nın şampiyonu Köse FC takımı oldu.

Adana'nın Pozantı Belediyesi tarafından düzenlenen 5 Ağustos Kongre Turnuvası'nın şampiyonu Köse FC takımı oldu. Eleme usulü yapılan ve 12 takımın katıldığı 5 Ağustos Kongre Turnuvası'nın finaline Çözüm Atık takımı ile Köse FC takımı kaldı. Belediye Başkanı Mustafa Çay, müsabaka öncesinde her iki takımada başarılar diledi.

Final maçı ise Pozantı ilçesine bağlı Kamışlı Halı Sahasında yapıldı. Çekişmeli geçen maçın hakemliğini Belediye Başkanı Mustafa Çay yaptı. Maçın kazananı 5-3'lük skorla Köse FC oldu. Maç sonu yapılan kupa töreninde Belediye Başkanı Mustafa Çay şampiyon takım Köse FC'ye kupasını ve 1.'lik madalyalarını takdim etti. Turnuvanın ikincisi Çözüm Atık olurken centilmenlik kupasını ise Erişen Emlak takımı kazandı.

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Kongre Turnuvası'nın şampiyonu Köse FC
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