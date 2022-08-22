Roma’da Wijnaldum’un acı günü! Yıldız ismin kaval kemiği kırıldı...

Roma'nın yeni transferlerinden Georgino Wijnaldum'un antrenmanda sağ kaval kemiği kırıldı.

İtalyan ekibinden yapılan açıklamada Hollandalı yıldızın antrenman sırasında sağ kaval kemiğinin kırıldığı doğrulanırken tedavisine hemen başlandığı belirtildi. Bir dizi klinik testten geçen Wijnaldum'un testlerinin süreceği ve sahalardan ne kadar uzak kalacağının daha sonra duyurulacağı kaydedildi.

31 yaşındaki Hollandalı oyuncu, Ağustos ayının başında PSG'den kiralanmıştı. Başarılı oyuncu daha önce Feyenoord, Newcastle ve Liverpool formaları giymişti.