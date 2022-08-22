Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Roma'da Wijnaldum'un acı günü! Yıldız ismin kaval kemiği kırıldı...
Giriş Tarihi: 22.8.2022 12:40

Roma'da Wijnaldum'un acı günü! Yıldız ismin kaval kemiği kırıldı...

Roma’da Wijnaldum’un acı günü! Yıldız ismin kaval kemiği kırıldı...

İtalya Ligi ekiplerinden Roma'nın kadrosuna yeni kattığı Wijnaldum'un, antrenmanda sağ kaval kemiği kırıldı. İşte tüm detaylar...

Roma'nın yeni transferlerinden Georgino Wijnaldum'un antrenmanda sağ kaval kemiği kırıldı.

İtalyan ekibinden yapılan açıklamada Hollandalı yıldızın antrenman sırasında sağ kaval kemiğinin kırıldığı doğrulanırken tedavisine hemen başlandığı belirtildi. Bir dizi klinik testten geçen Wijnaldum'un testlerinin süreceği ve sahalardan ne kadar uzak kalacağının daha sonra duyurulacağı kaydedildi.

31 yaşındaki Hollandalı oyuncu, Ağustos ayının başında PSG'den kiralanmıştı. Başarılı oyuncu daha önce Feyenoord, Newcastle ve Liverpool formaları giymişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Yüzyılın projesinde ucuz konut projesinde Başkan Erdoğan detayları duyuracak! TOKİ sosyal konut başvuru şartları neler?
Son dakika | Ucuz konut için gelir sınırı ne olacak? İşte TOKİ evleri için gelir şartları
SON DAKİKA: CHP’li belediyeden Türkiye’de görülmemiş atama! Bir adam 22 koltuk
KYK başvuruları 2022-2023: KYK burs/kredi ve yurt başvuruları ne zaman başlayacak?
EYT son dakika haberi: Bakan Bilgin Türkiye modeli uygulanacak dedi! EYT nedir, ne zaman çıkacak, hangi meslekleri ve kimleri kapsıyor?
Üniversite kayıtları başladı! 2022-2023 Üniversite kayıtları nasıl ve nereden yapılır; gerekli belgeler neler?
Son dakika: Mardin'de TIR dehşet saçtı: 20 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var! Kaza anından korkunç görüntüler...
YKS ek tercih tarihleri 2022 ÖSYM: YKS ek tercihler ne zaman başlayacak ve YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?
EVDE BAKIM MAAŞI yatan iller güncel liste: 22 Ağustos evde bakım maaşı yattı mı, neden yatmadı, ne zaman yatacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Roma'da Wijnaldum'un acı günü! Yıldız ismin kaval kemiği kırıldı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA