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Giriş Tarihi: 22.8.2022 07:46

Salih Uçan Beşiktaş-Karagümrük maçı sonrası konuştu: Buraya şans eseri gelmedim

Salih Uçan Beşiktaş-Karagümrük maçı sonrası konuştu: Buraya şans eseri gelmedim

Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş’ın sahasında Karagümrük’ü 4-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından siyah beyazlı oyuncu Salih Uçan, açıklamalarda bulundu. Salih, sezon başında kendisi için takımda kalır gözüyle bakılmadığını söyleyerek, bu noktaya da şans eseri gelmediğini ifade etti.

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Karagümrük'ü 4-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Salih Uçan, karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sezon başından bu yana çok iyi çalıştığını ifade ederek sözlerine başlayan başarılı oyuncu, "Geçen sene de çok çalışıyordum. Geçen sene 2 kere ciddi hastalık geçirdim. Bu sene kaçırdığım antrenman sayısı 0. Geçtiğimiz sene 5 gün hastanede yattım. Orada 3 kilo kaybettim. Fiziksel olarak kendimi toplayamadım, hastalıklar beni çok etkiledi. Bu sene çok şükür hiçbir sorun yaşamadan, antrenman kaçırmadan, Ceyhun Kazancı'ya, Ismael hoca ile antrenman kaçırmamak gerektiğini söylemiştim. Hocanın antrenmanları çok tempolu. Ben de tekniğimi, taktiğimi iyi görüyorum. Ancak fiziksel olarak mücadeleyi kaçırmamam gerekiyordu. Ismael hocanın da antrenmanları çok sertti. Ben de antrenmanları iyi yedim. 5, 6 yazdır çok iyi çalışıyorum. Bu yazı da öyle geçirdim. Özel hocam da vardı. Dediğim gibi antrenman kaçırmamak önemliydi. Ismael hoca da bana güvendi. Sezon başında yaşananlar, taraftar olsun, yönetim olsun benim için kalır gözüyle bakılmıyordu. Ama farklı olduğunu gösterdiğimi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"BURAYA ŞANS ESERİ GELMEDİM"

Maçın ikinci yarısında takımın temposunun düşmediğini, aksine topu rakibe bıraktıklarını söyleyen Salih Uçan, "Bu da skordan dolayıydı. Skor böyle olmasa, topu rakibe bırakmazdık. Bu maç özelinde farklı bir pres uyguladık. İlk yarı Berkay 6 numara oynadı, ikinci yarı ben oynadım. İlk yarı Berkay geri çekildi, ikinci yarı biraz ben geri çekildim. Çok fazla düşüş olduğunu düşünmüyorum. Şansız bir gol yedik. Belirgin bir gol yemedik. Sonrasında 4'üncü golü bulduk. İstediğimizi aldık" dedi. Forma rekabetinin de her zaman olacağını ifade eden Salih Uçan, "Rekabet her zaman var, olacaktır. Ben daha önce röportajda da söyledim. Ben iyi bir oyuncuyum. Futboldaki 12'nci sezonumu yaşıyorum. Buraya şans eseri gelmedim. Şansızlık olmadığı sürece ben iyi futbolcuyum. Şu an hem benim hem de takım için iyi gidiyor. İnşallah böyle devam ederim" diyerek sözlerini tamamladı.

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Salih Uçan Beşiktaş-Karagümrük maçı sonrası konuştu: Buraya şans eseri gelmedim
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