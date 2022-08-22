Serdar Aziz dönüş yolunda

DINAMO Kiev'le 20 Temmuz'da oynanan ilk maçın 45. dakikasında kasığında yırtılmaolan Serdar Aziz'in, F.Bahçe'nin bay geçeceği 6. haftanın ardından forma giyebilecek düzeye geleceği belirtildi. Salonda bireysel olarak çalışmalarını sürdüren tecrübeli stoperin, bu hafta içerisinde saha koşularına başlaması bekleniyor. "Tedavisürecim çok iyi gidiyor,fizik olarak hazır olduğumdaforma savaşındaben de olacağım" diyen Serdar Aziz'in tedavi sürecini teknik direktör Jorge Jesus da yakından takip ediyor. 31 yaşındaki oyuncu tam olarak iyileştiğinde Portekizli hocanın sağ stoperde ona görevvermesi bekleniyor.