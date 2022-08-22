Dinamo Kiev'le 20 Temmuz'da oynanan ilk maçın 45. dakikasında kasığında yırtılma olan Serdar Aziz'in, F.Bahçe'nin bay geçeceği 6. haftanın ardından forma giyebilecek düzeye geleceği belirtildi. Salonda bireysel olarak çalışmalarını sürdüren tecrübeli stoperin, bu hafta içerisinde saha koşularına başlaması bekleniyor. "Tedavi sürecim çok iyi gidiyor, fizik olarak hazır olduğumda forma savaşında ben de olacağım" diyen Serdar Aziz'in tedavi sürecini teknik direktör Jorge Jesus da yakından takip ediyor. 31 yaşındaki oyuncu tam olarak iyileştiğinde Portekizli hocanın sağ stoperde ona görev vermesi bekleniyor.