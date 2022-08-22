Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, sahasında Adana Demirspor’u ağırlıyor! Zorlu maçta ilk 11’ler belli oldu…

Son dakika haberleri… Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
FENERBAHÇE: Altay, Lemos, Szalai, Peres, Ferdi, Arao, Zajc, Lincoln, Emre, Valencia, Serdar.
ADANA DEMİRSPOR: Ertaç, Svensson, Samet, Rakitsky, Rodrigues, Ndiaye, Gökhan, Akintola, Belhanda, Onyekuru, Dzyuba
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda hafta içinde deplasmanda karşılaştığı Austria Wien'i de 2-0 yenen Jorge Jesus'un öğrencileri, Adana Demirspor'u mağlup etmeyi amaçlıyor.
JOAO PEDRO, SAKATLIĞINI ATLATTI
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Joao Pedro'nun sakatlığı sona erdi. Sarı-lacivertlilerin transfer döneminde kadrosuna kattığı oyuncular arasında en çok ses getiren isimlerden olan Pedro, son 2 antrenmanda da takımla çalıştı.
Tecrübeli forvet, teknik direktör Jorge Jesus'un kadroya alması durumunda sarı-lacivertli formayla ilk maçında yer alacak.
İKİ TAKIM LİGDE 37. KEZ KARŞILAŞACAK
Fenerbahçe ile Adana Demirspor, Süper Lig'de 37. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligde daha önce oynanan 36 karşılaşmada Fenerbahçe'nin 21, Adana Demirspor'un 5 galibiyeti bulunuyor. Taraflar 10 maçta ise eşitliği bozamadı.
ADANA DEMİRSPOR 3'TE 3 YAPMAK İSTİYOR
Adana Demirspor da rakibi Fenerbahçe'yi de mağlup ederek Spor Toto Süper Lig'de 3'te 3 yapmak istiyor. Bitexen Giresunspor'u deplasmanda 3-2 yenerek lige 3 puanla başlayan Adana ekibi, 2. haftada sahasında ağırladığı Demir Grup Sivasspor'u da 3-0 ile geçmişti.
Geçen sezon ligin ilk yarısında oynanan maçı Fenerbahçe 1-0 kazanırken, ikinci yarıda oynanan karşılaşmada ise Adana Demirspor rakibine 2-1 üstünlük sağlamıştı.