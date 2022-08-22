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Giriş Tarihi: 22.8.2022 20:45 Son Güncelleme: 22.8.2022 20:47

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, sahasında Adana Demirspor’u ağırlıyor! Zorlu maçta ilk 11’ler belli oldu…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, sahasında Adana Demirspor’u ağırlıyor! Zorlu maçta ilk 11’ler belli oldu…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig’de üçüncü hafta maçları devam ediyor. Ligin ilk iki haftasında 4 puan toplayan Fenerbahçe, üçüncü hafta maçında Adana Demirspor’u sahasında ağırlıyor. Saat 21.45’te başlayacak mücadelenin ilk 11’leri de belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri… Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

FENERBAHÇE: Altay, Lemos, Szalai, Peres, Ferdi, Arao, Zajc, Lincoln, Emre, Valencia, Serdar.

ADANA DEMİRSPOR: Ertaç, Svensson, Samet, Rakitsky, Rodrigues, Ndiaye, Gökhan, Akintola, Belhanda, Onyekuru, Dzyuba

Ligdeki ilk maçında Hangikredi Ümraniyespor ile sahasında 3-3 berabere kalan sarı-lacivertliler, 2. haftada ise deplasmanda Kasımpaşa'yı 6-0 mağlup etmişti.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda hafta içinde deplasmanda karşılaştığı Austria Wien'i de 2-0 yenen Jorge Jesus'un öğrencileri, Adana Demirspor'u mağlup etmeyi amaçlıyor.

JOAO PEDRO, SAKATLIĞINI ATLATTI

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Joao Pedro'nun sakatlığı sona erdi. Sarı-lacivertlilerin transfer döneminde kadrosuna kattığı oyuncular arasında en çok ses getiren isimlerden olan Pedro, son 2 antrenmanda da takımla çalıştı.

Tecrübeli forvet, teknik direktör Jorge Jesus'un kadroya alması durumunda sarı-lacivertli formayla ilk maçında yer alacak.

İKİ TAKIM LİGDE 37. KEZ KARŞILAŞACAK

Fenerbahçe ile Adana Demirspor, Süper Lig'de 37. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligde daha önce oynanan 36 karşılaşmada Fenerbahçe'nin 21, Adana Demirspor'un 5 galibiyeti bulunuyor. Taraflar 10 maçta ise eşitliği bozamadı.

ADANA DEMİRSPOR 3'TE 3 YAPMAK İSTİYOR

Adana Demirspor da rakibi Fenerbahçe'yi de mağlup ederek Spor Toto Süper Lig'de 3'te 3 yapmak istiyor. Bitexen Giresunspor'u deplasmanda 3-2 yenerek lige 3 puanla başlayan Adana ekibi, 2. haftada sahasında ağırladığı Demir Grup Sivasspor'u da 3-0 ile geçmişti.

Geçen sezon ligin ilk yarısında oynanan maçı Fenerbahçe 1-0 kazanırken, ikinci yarıda oynanan karşılaşmada ise Adana Demirspor rakibine 2-1 üstünlük sağlamıştı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, sahasında Adana Demirspor’u ağırlıyor! Zorlu maçta ilk 11’ler belli oldu…
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