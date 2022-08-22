Transfer çalışmalarının sürdüğü Galatasaray 'da Jean-Ricner Bellegarde ismi yeniden gündeme geldi. 2020'nin yaz transfer döneminde de adı Sarı-Kırmızılılar ile anılan Fransız oyuncu için devreye girildi.



İLK TEKLİFE RET, YENİ TEKLİF HAZIR!



Fanatik'in Fransız basınından Homme du Match'den aktardığı habere göre; Galatasaray, Jean-Ricner Bellegarde için Strasbourg'un kapısını çaldı. 24 yaşındaki orta saha için satın alma opsiyonu içeren bir kiralama teklif edildi fakat Fransız ekibi, bu teklifi reddetti.

Galatasaray'ın yeni teklifini Strasbourg'a ileteceği aktarıldı. Homme du Match'e göre Galatasaray, Fransız ekibine 8 milyon Euro'ya ulaşan bir bonservis teklifinde bulunacak.



2 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLDU



2019'da Lens'tan 2 milyon Euro bonservis bedeliyle Strasbourg'a transfer olan Haiti asıllı Fransız orta saha, alt yaş gruplarında da Fransa Milli Takımı forması giymişti.



PİYASA DEĞERİ 8 MİLYON EURO



Kulübüyle iki yıl daha sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon 38 maçta 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Bu sezon Strasbourg'un ligde oynadığı 3 karşılaşmada da sahaya ilk 11'de çıkan Bellegarde'nin güncel piyasa değeri 8 milyon Euro. (Ajansspor)