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Giriş Tarihi: 22.8.2022 14:15

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'dan Ballo-Toure atağı! İstenen miktar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan Ballo-Toure atağı! İstenen miktar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: İtalyan medyası, Galatasaray’ın Milan’ın sol beki Toure’nin peşinde olduğunu yazdı. Toure, 2021 yazında Milan'a 5 milyon Euro bedelle transfer olmuştu.

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Cimbom'da sol bek takviyesi gündeme gelirken konuyla ilgili olarak İtalyan basınından dikkat çeken bir iddia geldi. Galatasaray'ın Milan forması giyen 25 yaşındaki sol bek Fode Ballo-Toure için görüşmelere başladığı ifade edildi.

Takvim'in haberine göre; İtalyan ekibinin bu transfer için 4.5 milyon Euro'dan fazla bir bonservis beklentisi içerisinde olduğu belirtildi.

Senegalli sol bekin düzenli forma şansı bulmak için Galatasaray'da oynamaya sıcak baktığı ifade edildi. Toure, 2021 yazında Milan'a 5 milyon Euro bedelle transfer oldu. Senegalli oyuncu, Milan formasıyla geçtiğimiz sezon yedek kulübesine hapsoldu ve sadece 12 maçta görev aldı.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'dan Ballo-Toure atağı! İstenen miktar...
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