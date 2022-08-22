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Giriş Tarihi: 22.8.2022 10:35

Son dakika Trabzonspor haberleri: Kopenhag maçı öncesi flaş sözler: "Abdullah Avcı iyi hazırlanmalı çünkü maç içinde..."

Son dakika Trabzonspor haberleri: Kopenhag maçı öncesi flaş sözler: Abdullah Avcı iyi hazırlanmalı çünkü maç içinde...

Son dakika Trabzonspor haberleri: Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında Kopenhag'ı konuk edecek olan Trabzonspor hazırlıklarını sürdürüyor. Hafta sonu ligde Antalyaspor'a farklı kaybeden bordo-mavililer için SABAH Spor yazarları, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında beklenmedik bir mağlubiyet alan ve Antalyaspor'a deplasmanda 5-2 kaybeden Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında Kopenhag'ı konuk edecek.

Bu kritik maç öncesi SABAH Spor yazarları, teknik direktör Abdullah Avcı'nın performansını ve yapması gereken tercihleri değerlendirdi.

İşte yazarların görüşleri;

ÖMER ÜRÜNDÜL: PRES YAPAN İKİ ORTA SAHA ŞART

Hedeflere ulaşabilmek için teknik direktörlerin teşhisleri doğru yapması lazım. Abdullah Avcı, Kopenhag maçından sonra "Oyunumuz iyi, skor iyi değil'' demişti. Bu söylem son derece yanlıştı. Kopenhag maçında ilk yarıdaki oyun iyi değil, skor iyiydi. Lig maçlarının tabii ki telafisi var. Zaman zaman Antalyaspor maçı gibi şok neticeler alabilirsiniz. Ama Kopenhag rövanşının telafisi yok. Avcı, bu maça çok dikkatli hazırlanmalı. Takım tertibi çok önemli. Mutlaka orta sahada iki pres özelliği olan oyuncu şart. Ayrıca kontrollü anlayış çok önemli. Çünkü oyun içinde skor dezavantajına düşmek, ilerleyen zamanlar için büyük sıkıntılar yaşatır. UEFA maça önemli bir yer verecek. 3 tane adayım var. Birincisi İtalyan Orsato, ikincisi İspanyol Lahoz, üçüncüsü de Fransız Turpin… Hele hele Orsato olursa taraftarın çok dikkatli olması lazım. Çünkü Orsato aleyhte tezahüratta tamamen terse dönüyor.

ALİ GÜLTİKEN: AVRUPA'DA ÇOK FARKLI OLUR

Mağlubiyetler bazen takımlar içerisinde sıkıntı gibi gözükse de toparlanması için de bir mesaj olur. Bazen oyuncular, 'biz iyi takımız, bu maçı da kazanırız' düşüncesini taşırken günü kaçırabilirler. Trabzonspor, Antalya'da aslında kendi adına bir test maçı yaşadı. Bazen maç içinde gelinen nokta, oyuncuları bazı disiplinlerden kopmaya iter. Oyun olarak kötü bir oyun mu hayır ama skor olarak Trabzon adına bir hayal kırıklığı. Trabzonspor'un etkili ve güçlü bir takımı var. Bu oyuncu grubu, bu durumun cevabını kendi içerisinde bulacaktır. Kopenhag karşılaşması farklı bir hedef ve farklı bir motivasyon. Oyuncular da bunun farkında. Antalyaspor maçının geride kaldığı ve Avrupa hedefinin öneminin farkında olan bir oyun göreceğimizi düşünüyorum. Çünkü bütün sezonun şampiyonluktan sonra gelen en büyük meyvesi Şampiyonlar Ligine kalabilmek.

İSKENDER GÜNEN: CORNELIUS'U TOPLA BULUŞTURMALI

Antalya'daki skor büyük bir hayal kırıklığı. Lig uzun maraton olduğu için kayıp olan 3 puanın telafisi var. Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için Kopenhag maçı, Trabzonspor'un geleceği açısından da büyük önem taşımakta. Kısacası bu maçın telafisi yok. İlk maçta alınan 2-1'lik skoru Trabzonspor kendi saha ve seyircisiyle lehine çevirebilecek güçte. Çünkü ilk maçta görüldü ki; ikinci yarıda pas bağlantınızı doğru ve akılcı yaptığınız zaman pozisyon bulma şansınız çok fazla. Önde Cornelius gibi sırtı kaleye dönük oynama becerisi olan ve hava toplarındaki üstünlüğüyle öne çıkan oyuncunuz varsa ceza sahası içerisinde daha fazla topla buluşturmanız, savunmada dikkatli olmak gerekmekte. Maçın en önemli bölümü orta alan. Trabzon'un bu alanda mücadele gücü yüksek oyunculara gereksinimi var. Maçın anahtarı sakin, kontrollü oyun ve son dakikaya kadar mücadele gücü yüksek bir yapı.

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Son dakika Trabzonspor haberleri: Kopenhag maçı öncesi flaş sözler: "Abdullah Avcı iyi hazırlanmalı çünkü maç içinde..."
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