Trabzonspor’da Abdullah Avcı Kopenhag maçına kadar neler yapmalı, nelere dikkat etmeli?

Pres yapan iki orta saha şartulaşabilmek için teknik direktörlerin teşhisleri doğru yapması lazım. Abdullah Avcı, Kopenhag maçından sonrademişti. Bu söylem son derece yanlıştı. Kopenhag maçında ilk yarıdaki oyun iyi değil, skor iyiydi. Lig maçlarının tabii ki telafisi var. Zaman zaman Antalyaspor maçı gibi şok neticeler alabilirsiniz. Ama Kopenhag rövanşının telafisi yok. Avcı, bu maça çok dikkatli hazırlanmalı. Takım tertibi çok önemli.Ayrıca kontrollü anlayış çok önemli. Çünkü oyun içinde skor dezavantajına düşmek, ilerleyen zamanlar için büyük sıkıntılar yaşatır. UEFA maça önemli bir yer verecek. 3 tane adayım var. Birincisi İtalyan Orsato, ikincisi İspanyol Lahoz, üçüncüsü de Fransız Turpin…Çünkü Orsato aleyhte tezahüratta tamamen terse dönüyor.Avrupa'da çok farklı olur!bazen takımlar içerisinde sıkıntı gibi gözükse de toparlanması için de bir mesaj olur. Bazen oyuncular,düşüncesini taşırken günü kaçırabilirler. Trabzonspor, Antalya'da aslında kendi adına bir test maçı yaşadı. Bazen maç içinde gelinen nokta, oyuncuları bazı disiplinlerden kopmaya iter. Oyun olarak kötü bir oyun mu hayır ama skor olarak Trabzon adına bir hayal kırıklığı. Trabzonspor'un etkili ve güçlü bir takımı var. Bu oyuncu grubu, bu durumun cevabını kendi içerisinde bulacaktır. Kopenhag karşılaşması farklı bir hedef ve farklı bir motivasyon.Çünkü bütün sezonun şampiyonluktan sonra gelen en büyük meyvesi Şampiyonlar Ligine kalabilmek.Cornelius'u topla buluşturmalıskor büyük bir hayal kırıklığı. Lig uzun maraton olduğu için kayıp olan 3 puanın telafisi var. Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için Kopenhag maçı, Trabzonspor'un geleceği açısından da büyük önem taşımakta.İlk maçta alınan 2-1'lik skoru Trabzonspor kendi saha ve seyircisiyle lehine çevirebilecek güçte. Çünkü ilk maçta görüldü ki; ikinci yarıda pas bağlantınızı doğru ve akılcı yaptığınız zaman pozisyon bulma şansınız çok fazla. Önde Cornelius gibi sırtı kaleye dönük oynama becerisi olan ve hava toplarındaki üstünlüğüyle öne çıkan oyuncunuz varsa ceza sahası içerisinde daha fazla topla buluşturmanız, savunmada dikkatli olmak gerekmekte.Trabzon'un bu alanda mücadele gücü yüksek oyunculara gereksinimi var. Maçın anahtarı sakin, kontrollü oyun ve son dakikaya kadar mücadele gücü yüksek bir yapı.