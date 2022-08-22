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Giriş Tarihi: 23.8.2022 01:03 Son Güncelleme: 23.8.2022 01:03

Vincenzo Montella'dan hakem tepkisi! "Onları anlamakta zorluk çekiyorum"

AA
Vincenzo Montella’dan hakem tepkisi! Onları anlamakta zorluk çekiyorum

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-2 mağlup olan Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, takım ruhunu sahaya yansıttıklarını söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, mücadelelerinden dolayı oyuncularını tebrik etti.

Fenerbahçe'nin savunmada 3 kişi bıraktığını gözlemlediklerini ve maça buna göre hazırlandıklarını vurgulayan Vincenzo Montella, "Takım ruhunu sahaya yansıttık, oyuncularımızı tebrik ediyorum. 3-0 geriye düşsek de beraberliğe yaklaştık. 2. yarı olaylar bazı olaylar yaşandı, maçın gidişatını değiştirdi. İlk yarı iyi oynadık, bölüm bölüm olaylar yaşandı. Onları anlamakta zorluk çekiyorum. Verdikleri penaltıda Valencia bizim oyuncumuza müdahale yaptı ama penaltı verdiler. Bize yapılan penaltıda ofsayt yoktu. Bunlar birikince gerginlik oluşuyor oyuncularda ve maç ister istemez farklı yöne gidiyor." ifadelerini kullandı.

İlk yarıda hakemin kart yönetimini anlamadığını dile getiren Montella, "İlk yarıda hiç faul yapmadan 4 kart yedik. Balotelli'nin yokluğunu hissetmedik. Dzyuba'nın hazır geldiğini düşünüyorum. Duygusal anlamda kendimizi kontrol etmek önemli. Bu konuda kendimizi geliştirmemiz gereken konular var." diyerek sözlerini tamamladı.

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Vincenzo Montella'dan hakem tepkisi! "Onları anlamakta zorluk çekiyorum"
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