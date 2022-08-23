70 milyon Euro’luk gözyaşı!

REAL Madrid'in Brezilyalı yıldızı Casemiro, dün 10 yıldır formasını giydiği eflatun-beyazlılara veda etti. Manchester United'a transfer olan 30 yaşındaki orta saha, konuşma yaptığı sırada gözyaşlarına hakim olamadı. "Para için değil, Premier Lig şampiyonluğu için ayrılıyorum" diyen Casemiro, Real Madrid'e de yüklü miktarda bonservis kazandırdı. Kulübün kasasına 70 milyon Euro girdi sağlayan tecrübeli isim, Cristiano Ronaldo (117 milyon Euro) ve Angel Di Maria'dan (75 milyon Euro) sonra Real'e en fazla gelir bırakan oyuncu oldu.