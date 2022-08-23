Alanyaspor 90+1’de Sivasspor’u sobeledi

Turuncu-yeşilliler 1-0 geri düştü ancak Beşiktaş karşılaşmasında olduğu gibi beraberliği yakaladı
Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan Demir Grup Sivasspor ile geçen haftaBeşiktaş'a karşı 3-0'dan 3-3'lükberaberliği yakalayan Corendon Alanyaspor'un mücadelesinde kazanan çıkmadı: 1-1. Dengeli geçen karşılaşmanın 45. dakikasında Yatabare düşürülüncehakem penaltı noktasını gösterdi.Gradel'in yaptığı vuruşlaSivasspor 1-0'ı buldu. 90+1'de ise sahneye Doumbia çıktı. Fildişili futbolcu, şık plasesiyle Alanyaspor'a 1 puanı getirdi.