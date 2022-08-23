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Giriş Tarihi: 23.8.2022

Alanyaspor 90+1’de Sivasspor’u sobeledi

Alanyaspor 90+1’de Sivasspor’u sobeledi

Turuncu-yeşilliler 1-0 geri düştü ancak Beşiktaş karşılaşmasında olduğu gibi beraberliği yakaladı

Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan Demir Grup Sivasspor ile geçen hafta Beşiktaş'a karşı 3-0'dan 3-3'lük beraberliği yakalayan Corendon Alanyaspor'un mücadelesinde kazanan çıkmadı: 1-1. Dengeli geçen karşılaşmanın 45. dakikasında Yatabare düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Gradel'in yaptığı vuruşla Sivasspor 1-0'ı buldu. 90+1'de ise sahneye Doumbia çıktı. Fildişili futbolcu, şık plasesiyle Alanyaspor'a 1 puanı getirdi.

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Alanyaspor 90+1’de Sivasspor’u sobeledi
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