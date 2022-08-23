Aslan Toure yola çıktı!

Stoper, kanat ve forvete takviye yapmayı planlayan Galatasaray,sok bek arayışına çıkmış ve Milan'da forma giyen Fode Ballo- Toure ile masaya oturmuştu. Aslan, 25 yaşındaki futbolcunun bonservisi için 3 milyon Euro teklif etti.Toure'nin de düzenli forma giymek için G.Saray'a gelmeyi çok istediği ve kolaylık gösterilmesi için kulübüyle görüştüğü belirtildi. Transferin kısa sürede sonuçlanması bekleniyor.sahaya yapılan yeni transferler sonrasında gözden düşen Berkan Kutlu, forma şansı azaldığı için ayrılmak istiyor. 24 yaşındaki orta saha, bu kararını yöneticilere iletti. 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Berkan, kulüp aramaya başladı. İlk 11'den kesildiği için mutsuz olan Taylan'ı da Gaziantep'in istediği belirtildi.2021'de hayatını kaybeden Galatasaray'ın eski başkanlarından Mustafa Cengiz'in, 1949'da Nizip'te doğup büyüdüğü ev müzeye dönüştürülecek. Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin, bu proje ile Sayın Cengiz'in gençlere örnek olarak gösterileceğini söyledi.üzerinden yapılan başvuru ile ad soyad değişimi sistemi devreye girerken, Fatih Terim ismi öne çıktı. G.Saray'ın efsane teknik direktörünün adını almak için 20 bin kişi başvuruda bulunurken son başvuru tarihi olan 24 Aralık 2022'ye kadar bu sayının daha da artmasını bekliyor.