Aslan Toure yola çıktı!

İtalyan ekibi ile kıran kırana pazarlıklar sürerken 25 yaşındaki oyuncu, Milan yönetimiyle görüşüp kolaylık istedi. Toure, Florya’ya bir adım daha yaklaştı
Stoper, kanat ve forvete takviye yapmayı planlayan Galatasaray, Van Aanholt'un performansınınyetersiz görülmesinin ardından sok bek arayışına çıkmış ve Milan'da forma giyen Fode Ballo- Toure ile masaya oturmuştu. Aslan, 25 yaşındaki futbolcunun bonservisi için 3 milyon Euro teklif etti. İtalyan ekibi, 5 milyon Euro'dankapıyı açarken pazarlıkların devamettiği öğrenildi. Toure'nin de düzenli forma giymek için G.Saray'a gelmeyi çok istediği ve kolaylık gösterilmesi için kulübüyle görüştüğü belirtildi. Transferin kısa sürede sonuçlanması bekleniyor.
GEMİLERİ YAKTILAR! ORTA sahaya yapılan yeni transferler sonrasında gözden düşen Berkan Kutlu, forma şansı azaldığı için ayrılmak istiyor. 24 yaşındaki orta saha, bu kararını yöneticilere iletti. 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Berkan, kulüp aramaya başladı. İlk 11'den kesildiği için mutsuz olan Taylan'ı da Gaziantep'in istediği belirtildi.
ESKİ BAŞKANMUSTAFACENGİZ'İN EVİMÜZE OLUYOR KASIM 2021'de hayatını kaybeden Galatasaray'ın eski başkanlarından Mustafa Cengiz'in, 1949'da Nizip'te doğup büyüdüğü ev müzeye dönüştürülecek. Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin, bu proje ile Sayın Cengiz'in gençlere örnek olarak gösterileceğini söyledi.
FATİH TERİMOLMAK İÇİN20 BİN KİŞİBAŞVURDU! E-DEVLET üzerinden yapılan başvuru ile ad soyad değişimi sistemi devreye girerken, Fatih Terim ismi öne çıktı. G.Saray'ın efsane teknik direktörünün adını almak için 20 bin kişi başvuruda bulunurken son başvuru tarihi olan 24 Aralık 2022'ye kadar bu sayının daha da artmasını bekliyor.