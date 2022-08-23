Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Aslan Toure yola çıktı!
Giriş Tarihi: 23.8.2022

Aslan Toure yola çıktı!

Aslan Toure yola çıktı!

İtalyan ekibi ile kıran kırana pazarlıklar sürerken 25 yaşındaki oyuncu, Milan yönetimiyle görüşüp kolaylık istedi. Toure, Florya’ya bir adım daha yaklaştı

Stoper, kanat ve forvete takviye yapmayı planlayan Galatasaray, Van Aanholt'un performansının yetersiz görülmesinin ardından sok bek arayışına çıkmış ve Milan'da forma giyen Fode Ballo- Toure ile masaya oturmuştu. Aslan, 25 yaşındaki futbolcunun bonservisi için 3 milyon Euro teklif etti. İtalyan ekibi, 5 milyon Euro'dan kapıyı açarken pazarlıkların devam ettiği öğrenildi. Toure'nin de düzenli forma giymek için G.Saray'a gelmeyi çok istediği ve kolaylık gösterilmesi için kulübüyle görüştüğü belirtildi. Transferin kısa sürede sonuçlanması bekleniyor.

GEMİLERİ YAKTILAR!
ORTA sahaya yapılan yeni transferler sonrasında gözden düşen Berkan Kutlu, forma şansı azaldığı için ayrılmak istiyor. 24 yaşındaki orta saha, bu kararını yöneticilere iletti. 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Berkan, kulüp aramaya başladı. İlk 11'den kesildiği için mutsuz olan Taylan'ı da Gaziantep'in istediği belirtildi.

ESKİ BAŞKAN MUSTAFA CENGİZ'İN EVİ MÜZE OLUYOR
KASIM 2021'de hayatını kaybeden Galatasaray'ın eski başkanlarından Mustafa Cengiz'in, 1949'da Nizip'te doğup büyüdüğü ev müzeye dönüştürülecek. Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin, bu proje ile Sayın Cengiz'in gençlere örnek olarak gösterileceğini söyledi.

FATİH TERİM OLMAK İÇİN 20 BİN KİŞİ BAŞVURDU!
E-DEVLET üzerinden yapılan başvuru ile ad soyad değişimi sistemi devreye girerken, Fatih Terim ismi öne çıktı. G.Saray'ın efsane teknik direktörünün adını almak için 20 bin kişi başvuruda bulunurken son başvuru tarihi olan 24 Aralık 2022'ye kadar bu sayının daha da artmasını bekliyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar: Vatandaşlara Türk Lirası çağrısı
EYT SON DAKİKA BUGÜN: Bakan Vedat Bilgin'den son durum! EYT nedir, ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?
Ziraat Bankası emekli promosyonu kampanyasını duyurdu! 2022 Ziraat Bankası emekli promosyonu ücreti ne kadar, kaç TL veriyor?
KYK burs/kredi ve yurt başvuru tarihleri 2022-2023: KYK burs/kredi ve yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, başvuru nasıl yapılacak?
Rusya'dan Dugina cinayeti ile son dakika açıklaması: Görüntüler yayınlandı! Ukrayna özel servisi yaptı
Son dakika | Ucuz konut için gelir sınırı ne olacak? İşte TOKİ evleri için gelir şartları
YKS EK TERCİH TARİHLERİ 2022: YKS ek tercihleri başladı mı, ne zaman başlıyor? ÖSYM 2022 YKS ek tercih kılavuzu ile üniversite tercihi nasıl yapılır?
Son dakika | Alman DW'nin "Tatil yapamayan Türk gençleri" bakın kim çıktı! Instagram hesabını açık unutunca...
İzmir'de 9 Eylül afişlerine AK Parti'den tepki: CHP'li Soyer tarihi gaflete imza attı
SİGARA FİYATLARI 23 AĞUTOS 2022 || En son sigara zammı ile sigara fiyatları ne kadar oldu?
ARKADAŞINA GÖNDER
Aslan Toure yola çıktı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA