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Giriş Tarihi: 23.8.2022

Ayrılığın kıyısından vazgeçilmezliğe

Ayrılığın kıyısından vazgeçilmezliğe

Beşiktaş’ta 4. sezonunu yaşayan Kevin N’Koudou sonunda kendisini buldu

Georges-Kevin N'Koudou, kısa süre önce 3-4-1-2 dizilişi deneyen teknik direktör Valerien İsmael'in sisteminde kendisine yer bulamayacağını ve Kamerun Milli Takımı'nda yer almak için oynamaya ihtiyacı olduğunu düşünerek ayrılma talebiyle kulübün kapısını çalmıştı. Deneyimli hoca, oyuncusunu kalmaya ikna etmek için yaptığı görüşmede yeni sistemden ve takımdaki rolünden bahsederek, "Eleştirileri ve geçmişi bir kenara bırak. Birlikte yeni bir sayfa açacağız, sen bu takım için kıymetli bir oyuncusun. Sahaya odaklan ve formayı al" sözleriyle N'Koudou'yu hem takımda tuttu hem de yeniden ateşledi.

RÜYASI DÜNYA KUPASI
İsmael'in sistem değişikliğiyle birlikte iyi performansla sezona giriş yapan 27 yaşındaki Kamerunlu kanat oyuncusu, hem Alanya hem de Karagümrük maçlarında tabelaya etki yaptı. 3 maçta 2 gole imza atan tecrübeli isim, Dünya Kupası'nda forma giymenin hayaliyle adeta uçuşa geçti.

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Ayrılığın kıyısından vazgeçilmezliğe
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