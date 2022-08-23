Ayrılığın kıyısından vazgeçilmezliğe

Beşiktaş’ta 4. sezonunu yaşayan Kevin N’Koudou sonunda kendisini buldu
Georges-Kevin N'Koudou, kısa süre önce 3-4-1-2dizilişi deneyen teknikdirektör Valerien İsmael'in sistemindekendisine yer bulamayacağını ve Kamerun Milli Takımı'nda yer almak için oynamaya ihtiyacı olduğunu düşünerek ayrılma talebiyle kulübün kapısını çalmıştı. Deneyimli hoca, oyuncusunu kalmaya ikna etmek için yaptığı görüşmede yeni sistemden ve takımdaki rolünden bahsederek, "Eleştirileri ve geçmişi birkenara bırak. Birlikte yeni birsayfa açacağız, sen bu takım içinkıymetli bir oyuncusun. Sahayaodaklan ve formayı al" sözleriyle N'Koudou'yu hem takımda tuttu hem de yeniden ateşledi.
RÜYASI DÜNYA KUPASI
İsmael'in sistem değişikliğiyle birlikte iyi performansla sezona giriş yapan 27 yaşındaki Kamerunlu kanat oyuncusu, hem Alanya hem de Karagümrük maçlarında tabelaya etki yaptı. 3 maçta 2 gole imzaatan tecrübeli isim, Dünya Kupası'ndaforma giymenin hayaliyleadeta uçuşa geçti.