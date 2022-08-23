Ayrılığın kıyısından vazgeçilmezliğe

eorges-Kevin N'Koudou, kısa süre önceve Kamerun Milli Takımı'nda yer almak için oynamaya ihtiyacı olduğunu düşünerek ayrılma talebiyle kulübün kapısını çalmıştı. Deneyimli hoca, oyuncusunu kalmaya ikna etmek için yaptığı görüşmede yeni sistemden ve takımdaki rolünden bahsederek,sözleriyle N'Koudou'yu hem takımda tuttu hem de yeniden ateşledi.İsmael'in sistem değişikliğiyle birlikte iyi performansla sezona giriş yapan 27 yaşındaki Kamerunlu kanat oyuncusu, hem Alanya hem de Karagümrük maçlarında tabelaya etki yaptı.