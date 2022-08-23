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Giriş Tarihi: 23.8.2022 11:39 Son Güncelleme: 23.8.2022 11:44

Beşiktaş imzayı attırıyor! Kerem Atakan Kesgin transferinin detayları belli oldu

Beşiktaş imzayı attırıyor! Kerem Atakan Kesgin transferinin detayları belli oldu

Transfer sezonunun sona ermesine sayılı günler kala Beşiktaş'ta hareketlilik yaşanıyor. Kartal, Sivasspor'un orta saha oyuncusu olan Kerem Atakan Kesgin'i renklerine bağladı. 21 yaşındaki oyuncuyla sağlık kontrollerinden geçecek 4 yıllık sözleşme imzalayacak. İşte transferin detayları...

Transfer çalışmalarını hız veren Beşiktaş'ta hareketlilik yaşanıyor. Transfer sezonunda 8 oyuncuyu kadrosuna katan Kartal'da gözler yeni transfer Kerem Atakan Kesgin'e çevrildi.

4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Beşiktaş'ın Sivasspor'dan kadrosuna katmak için 1.4 milyon Euro'ya anlaşma sağladığı Kerem Atakan Kesgin, bugün İstanbul'da olacak. Takımıyla birlikte son maçına dün çıkan 21 yaşındaki orta saha, sağlık kontrollerinin ardından 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Kerem'in bonuslarla birlikte yaklaşık 5 milyon TL yıllık ücret kazanacağı kaydedildi.

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Beşiktaş imzayı attırıyor! Kerem Atakan Kesgin transferinin detayları belli oldu
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