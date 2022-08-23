Beşiktaş imzayı attırıyor! Kerem Atakan Kesgin transferinin detayları belli oldu

Transfer çalışmalarını hız veren Beşiktaş'ta hareketlilik yaşanıyor. Transfer sezonunda 8 oyuncuyu kadrosuna katan Kartal'da gözler yeni transfer Kerem Atakan Kesgin'e çevrildi.
4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK
Beşiktaş'ın Sivasspor'dan kadrosuna katmak için 1.4 milyon Euro'ya anlaşma sağladığı Kerem Atakan Kesgin, bugün İstanbul'da olacak. Takımıyla birlikte son maçına dün çıkan 21 yaşındaki orta saha, sağlık kontrollerinin ardından 4 yıllık sözleşme imzalayacak.
Kerem'in bonuslarla birlikte yaklaşık 5 milyon TL yıllık ücret kazanacağı kaydedildi.