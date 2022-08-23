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Giriş Tarihi: 23.8.2022 08:29

Fenerbahçe rekora doğru koşuyor!

Fenerbahçe rekora doğru koşuyor!

Süper Lig'de dün Adana Demirspor'u 4-2 mağlup eden Fenerbahçe rekora doğru koşuyor. Adana Demirspor galibiyeti ile birlikte yoluna devam eden F.Bahçe, yenilmezlik serisini de 17 maça yükseltti.

Adana Demirspor galibiyeti ile birlikte yoluna devam eden F.Bahçe, yenilmezlik serisini de 17 maça yükseltti. Geçtiğimiz sezon 5 Şubat'ta evinde Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan sarı-lacivertliler, ardından çıkışa geçerken İsmail Kartal ile başlayan bu dönem Jorge Jesus ile devam ediyor. Geride kalan 17 karşılaşmada 13 kez kazanan ve 4 beraberlik alan Kanarya, yenilgiyi de unuttu. F.Bahçe ligin ilk haftasında Ümraniye ile 3-3 berabere kalırken Kasımpaşa'yı 6-0 mağlup edip 3. haftada da Adana Demir'i geçmeyi başardı. Sarı-lacivertliler artık gözünü Aralık 2010 ile Ekim 2011 arasında 27 maçlık yenilmezlik serisini geçmeye dikti.

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Fenerbahçe rekora doğru koşuyor!
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