Fenerbahçe rekora doğru koşuyor!

Adana Demirspor galibiyeti ile birlikte yoluna devam eden F.Bahçe, yenilmezlik serisini de 17 maça yükseltti. Geçtiğimiz sezon 5 Şubat'ta evinde Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan sarı-lacivertliler, ardından çıkışa geçerken İsmail Kartal ile başlayan bu dönem Jorge Jesus ile devam ediyor. Geride kalan 17 karşılaşmada 13 kez kazanan ve 4 beraberlik alan Kanarya, yenilgiyi de unuttu. F.Bahçe ligin ilk haftasında Ümraniye ile 3-3 berabere kalırken Kasımpaşa'yı 6-0 mağlup edip 3. haftada da Adana Demir'i geçmeyi başardı. Sarı-lacivertliler artık gözünü Aralık 2010 ile Ekim 2011 arasında 27 maçlık yenilmezlik serisini geçmeye dikti.

