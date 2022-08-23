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Giriş Tarihi: 23.8.2022

Fenerbahçe rekora koşuyor

Fenerbahçe rekora koşuyor

Ligde 17 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan sarı-lacivertliler, 27 maçlık rekoruna göz dikti

Adana Demirspor galibiyeti ile birlikte yoluna devam eden F.Bahçe, yenilmezlik serisini de 17 maça yükseltti. Geçtiğimiz sezon 5 Şubat'ta evinde Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan sarı-lacivertliler, ardından çıkışa geçerken İsmail Kartal ile başlayan bu dönem Jorge Jesus ile devam ediyor. Geride kalan 17 karşılaşmada 13 kez kazanan ve 4 beraberlik alan Kanarya, yenilgiyi de unuttu. F.Bahçe ligin ilk haftasında Ümraniye ile 3-3 berabere kalırken Kasımpaşa'yı 6-0 mağlup edip 3. haftada da Adana Demir'i geçmeyi başardı. Sarı-lacivertliler artık gözünü Aralık 2010 ile Ekim 2011 arasında 27 maçlık yenilmezlik serisini geçmeye dikti.

SÖRLOTH GELMEK İSTEMEDİ
ALMAN Kicker, Sörloth'un durumu ile ilgili kritik bir detayı paylaştı. Yıldız forvetin Almanya'da kalmak istediği, bu nedenle de Mönchengladbach'a yakın olduğunu duyurdu. Haberde ayrıca, "Sörloth için Türkiye'den bazı teklifler olsa da Norveçli futbolcu Türkiye'ye gitmek istemiyor" ifadeleri kullanıldı.

GÜMÜŞKAYA WESTERLO'DA
F.BAHÇE, Muhammed Gümüşkaya'nın transferi için Westerlo ile anlaştı. Belçika'ya giden genç oyuncu 4 yıllık imza atacak. Belçika ekibi, 21 yaşındaki orta saha için 500 bin Euro bonservis bedeli öderken bir sonraki satıştan da %40 pay verecek. Ayrıca satılma durumunda öncelik F.Bahçe'de olacak.

CIES'E GÖRE KANARYA FAVORİ
ULUSLARARASI Spor Araştırmaları Merkezi (CIES) ülkelerdeki şampiyonluk tahminlerini duyurdu. CIES'in tahminleri, takımların geçen iki sezondaki performansları, kadroda yer alan oyuncuların deneyimi, kulüplerin transfer harcamaları baz alınarak yapılırken F.Bahçe favori olarak gösterildi.

SANCAK: BU IŞIN ADANA'SI DA VAR
ADANA Demirspor Başkanı Murat Sancak maçtan önce F.Bahçe taraftarlarının yoğun ilgisi ile karşılaştı. Fotoğraf isteklerini geri çevirmeyen Sancak, tabelalardan atlayıp taraftarların yanına kadar da gitti. Maç sonrasında ise hakeme tepki gösterdi. "Haftanın en önemli maçıydı" diyen Sancak şöyle devam etti: "İki takımı da tebrik ediyorum. Güzel maç oldu. Adalet herkese lazım. Sadece bana adalet değil, herkese adalet lazım. Maçın içindekileri iyi incelesinler. Kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Yorumcular pozisyonları iyi incelesinler. Daha ligin başındayız. Bunun Adana'sı da var. Adana'da da oynayacağız. Adaletli olun!"

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Fenerbahçe rekora koşuyor
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