Gomis tahtına oturdu!

Sonradan oyuna girip attığı 2 golle Galatasaray’a 6 puan getiren Fransız yıldız, ‘forvetin patronu benim’ mesajını verdi
Antalya ve Ümraniye maçlarında oyuna girip sarı-kırmızılı takıma 3 puanı getiren golleri atan Bafetimbi Gomis dün kendisine yapılan bir jesti duyurdu. Fransız yıldız, 18 numaralı formasının baskısının yapıldığı tahta oturduğu anları sosyal medya hesabından paylaştı. 37 yaşındaki forvet, "Daha fazla verimlilikiçin meditasyon ve odaklanmayazaman ayırın" notunu düşerek, ilk 11'den kesilmesine rağmen G.Saray için her zaman hazır olduğunun mesajını verdi.