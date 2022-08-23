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Giriş Tarihi: 23.8.2022

Gelen ve gidenler olacak!

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Gelen ve gidenler olacak!
F.Bahçe Teknik Direktörü Jesus maç sonu şunları söyledi: "İki büyük takım karşılaştı. Rakibimiz taktik anlamında ve bireysel olarak iyi bir ekip. İki ayda oynadığımız en iyi maçtı. Hakemin verdiği her karar çok doğruydu. Hem disiplin hem de taktik anlamında çok iyi bir hakem performansı gördük. Hem kırmızı hem de iki penaltı doğru karardı. Rakip kısa sürede iki gol attı ama biz de dört gol attık. 3 maçta 13 gol attık, önemli olan bu. Lider olduk ama daha bir şey kazanmadık. Transfer penceresi kapanana kadar her şey mümkün. Önemli olan kulüp için en iyi şartların oluşması. Gelen ve giden oyuncular olabilir. Bunlar da oyunun bir parçası."

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