Gelen ve gidenler olacak!

F.Bahçe Teknik Direktörü Jesus maç sonu şunları söyledi: "İki büyük takım karşılaştı. Rakibimiz taktik anlamında ve bireysel olarak iyi bir ekip. İki ayda oynadığımız en iyi maçtı. HakeminHem kırmızı hem de iki penaltı doğru karardı. Rakip kısa sürede iki gol attı ama biz de dört gol attık. 3 maçta 13 gol attık, önemli olan bu. Lider olduk ama daha bir şey kazanmadık. Transfer penceresi kapanana kadar her şey mümkün. Önemli olan kulüp için en iyi şartların oluşması.