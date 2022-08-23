İşte Salih’in uçuş kodu!

Sezon bittikten sonra sadece 1 hafta tatil yapan 28 yaşındaki orta saha, 25 gün bireysel çalıştı. Kendisine özel antrenör tutan tecrübeli oyuncu, diyetisyen önerileriyle beslendi
Beşiktaş'a transfer olduğu günden bu yana yeterli verim alınamayan, birkaç hafta öncesine kadar ise takımdan ayrılması gündemde olan Georges-Kevin N'Koudou ile birlikte, geçen sezon transfer edilen ancak beklentileri karşılayamayınca ikinci yarı Başakşehir'e kiralanan Salih Uçan da küllerinden doğdu. Sezona harika başlangıç yapan Salih, iki maç üst üste vitesi artırarak devam etti. Alanya karşısındagolle tanışan, Karagümrükmaçında da harika bir asistyapan deneyimli oyuncu, ortaya koyduğufutbolla herkesi kendine hayranbıraktı. Salih'in güçlü geri dönüşünün arkasında ise az tatil, çok çalışma yatıyor.
TEKNİK EKİBİN ELİ RAHATLADI
Geride kalan sezonun bitimininardından sadece 1 haftatatil yapan 28 yaşındaki futbolcu,sonrasında yeni sezonkamp hazırlıklarına güçlübaşlamak ve teknik direktörValerien İsmael'i etkilemekiçin yaklaşık 25gün bireysel olarak çalıştı.Kendisine özel bir antrenörtutan Salih, memleketiMuğla'da yürüttüğüdetoks kampında dadiyetisyen önerileriylebeslenmesini düzenledi.Uyku konusundada uzmanlardanyardım alan tecrübelioyuncu,hem fiziksel hem de mentalolarak kendisine özgüven depoladı. SalihUçan'ı kazanmayıtakım için kritikolarak görenyönetim ve teknikekip de deneyimliisminperformansındanoldukçamutlu.Hem takımasağladığıperformanskatkısıhem de yerlikuralında teknikekibi rahatlattı.
SABAH SPOR'DAKİ RÖPORTAJINDA İDDİASINI ORTAYA KOYMUŞTU
Salih, Karagümrük maçı sonrası yaptığı açıklamada öz güvenini vurgularken, sezon öncesi kampında SABAHSpor'a verdiği röportajda, "Burası Beşiktaş, çok önemli oyuncular var ama ben de Salih Uçan'ım" demiş ve adeta taraftarlara bugünleri müjdelemişti.
GÜNÜN SORUSU
Salih ve N'Koudou'nun performansları çok yükseldi. İki futbolcu için yorumunuz nedir?
LEVENT TÜZEMEN
Salih için Beşiktaş son şans Beşiktaş'ın hücumdaki zenginliğinin baş aktörü N'Koudou… Kenarlardan hücum etmediğiniz sürece pozisyon bulamazsınız. Hollandalı golcü Weghorst'un başarılıolması için N'Koudou'nun getireceğitoplara ihtiyacı vardı. Alanya'da ve Karagümrük maçında ilk 11 başlayan N'Koudou beni yanıltmadı. Hem yüksek performansıyla hem de yaptığı kenar ortalarıyla Beşiktaş'ın maçı farklı kazanmasını sağladı. Salih Uçan'ın maçtan sonra yaptığı açıklamayı öz güvenli buldum. Kendisi 'Bentecrübeli ve kaliteli bir oyuncuyum' diyor. Salih kabul etmeli ki Fenerbahçe ve Roma'da eline geçen fırsatları doğru kullanamadı. Valerien İsmael'in Salih için bir şans olduğunu düşünüyorum. Kendini tanımlayan sözlerin yerine oturması için başarılı oyununu istikrarlı hale getirmelidir. Çünkü Salih; oyunaklı yüksek, çevre kontrolümükemmel, tekniğigüçlü ve ayrıca liderbir oyuncudur. Salih için Beşiktaş son şans.
GÜRCAN BİLGİÇ
Güven buldular, ispat peşindeler Salih Uçan son maçlara kadar 'kayıp yıldız' statüsündeydi. Büyük takım performansı bir türlü yeterli olmadı, hocaları onu 'temposuz' buldu. Josef ile Atiba'nın sakatlığı ve Emirhan'ın satılmasıyla ilk 11 oyuncusu olunca kendine geldi. Zorluyor, istiyor ve elindenne geliyorsa yapmaya çalışıyor. Aslında Beşiktaş, Karagümrük karşısında Alanya'da yaşadığı şokun etkisinden kurtulmak istedi. Tribün atmosferi de buna yardım etti. 60-70 dakika mükemmele yakın bir performans gösterdiler. Bu noktada ekstra oyuncuların farkını göstermesi de kolaylaşıyor. Salih artık A MilliTakım kadrosuna aday oyuncudur. Geçen sezon sonunda yol ayrımına gelen N'Koudou ise kendine güvenildiğini hissetti, bu borcunu sahada ödüyor. İki oyuncunun geçen seneden tek farkı Valerien İsmael'in '11'desiniz'bakışına verdikleritepkidir. Güven buldular, şimdi ispat peşindeler.
BÜLENT TİMURLENK
Kalpleri yeniden kazanıyorlar Salih, Alanya'da yaptıklarıyla Beşiktaş'a geldiğinde 11'de olmasını bekliyordu. Alex Teixeira transferi hesapları karıştırdı. Gördüğü bir kırmızı kartın ardından anlamsız yere dibe vurdu ve Başakşehir'e kiralık gitti. Teixeira da artık takımda yok. Ama bu kez de Dele Alli sesleri var. Beşiktaş'ın 8+3'tebüyük bir çıkmazı var. Salihbu yüzden çok değerli. Josef takıma döndüğünde Berkay ya da Kartal'ı kenarda oturtacaksınız. Bu yüzden kaleci Ersin, Salih ile birlikte Necip, Beşiktaş defansında yer alacak. Salih iyi başladı, devamını getirirse zaten Ghezzal'la yaratıcılık problemi olmayan Beşiktaş'ta taraftara çok daha büyük keyif verir. N'Koudou'nunkumaşı belli. Güçlü olduğuzaman rakip defanslara kankusturacak cinsten bir oyuncu. Gelin görün ki geçen sezon çok uzun sakatlıklarla gözden uzak düştü. Gözden uzak olan da gönülden ırak oldu. Şimdi kalpleri yeniden kazanıyor.