İşte Salih’in uçuş kodu!

Beşiktaş'a transfer olduğu günden bu yana yeterli verim alınamayan, birkaç hafta öncesine kadar ise takımdan ayrılması gündemde olan Georges-Kevin N'Koudou ile birlikte, geçen sezon transfer edilen ancak beklentileri karşılayamayınca ikinci yarı Başakşehir'e kiralanan Salih Uçan da küllerinden doğdu. Sezona harika başlangıç yapan Salih, iki maç üst üste vitesi artırarak devam etti.Salih'in güçlü geri dönüşünün arkasında ise az tatil, çok çalışma yatıyor.28 yaşındaki futbolcu,sonrasında yeni sezonkamp hazırlıklarına güçlübaşlamak ve teknik direktörValerien İsmael'i etkilemekiçinSalihUçan'ı kazanmayıtakım için kritikolarak görenyönetim ve teknikekip de deneyimliisminperformansındanoldukçamutlu.Hem takımasağladığıperformanskatkısıhem de yerlikuralında teknikekibi rahatlattı.Salih, Karagümrük maçı sonrası yaptığı açıklamada öz güvenini vurgularken, sezon öncesi kampında'a verdiği röportajda, "Burası Beşiktaş, çok önemli oyuncular var ama ben de Salih Uçan'ım" demiş ve adeta taraftarlara bugünleri müjdelemişti.Salih ve N'Koudou'nun performansları çok yükseldi. İki futbolcu için yorumunuz nedir?Salih için Beşiktaş son şanshücumdaki zenginliğinin baş aktörü N'Koudou… Kenarlardan hücum etmediğiniz sürece pozisyon bulamazsınız. Hollandalı golcüAlanya'da ve Karagümrük maçında ilk 11 başlayan N'Koudou beni yanıltmadı. Hem yüksek performansıyla hem de yaptığı kenar ortalarıyla Beşiktaş'ın maçı farklı kazanmasını sağladı. Salih Uçan'ın maçtan sonra yaptığı açıklamayı öz güvenli buldum. Kendisidiyor. Salih kabul etmeli ki Fenerbahçe ve Roma'da eline geçen fırsatları doğru kullanamadı. Valerien İsmael'in Salih için bir şans olduğunu düşünüyorum. Kendini tanımlayan sözlerin yerine oturması için başarılı oyununu istikrarlı hale getirmelidir. Çünkü Salih;Salih için Beşiktaş son şans.Güven buldular, ispat peşindelerUçan son maçlara kadarstatüsündeydi. Büyük takım performansı bir türlü yeterli olmadı, hocaları onu 'temposuz' buldu. Josef ile Atiba'nın sakatlığı ve Emirhan'ın satılmasıyla ilk 11 oyuncusu olunca kendine geldi.Aslında Beşiktaş, Karagümrük karşısında Alanya'da yaşadığı şokun etkisinden kurtulmak istedi. Tribün atmosferi de buna yardım etti. 60-70 dakika mükemmele yakın bir performans gösterdiler. Bu noktada ekstra oyuncuların farkını göstermesi de kolaylaşıyor.Geçen sezon sonunda yol ayrımına gelen N'Koudou ise kendine güvenildiğini hissetti, bu borcunu sahada ödüyor. İki oyuncunun geçen seneden tek farkıGüven buldular, şimdi ispat peşindeler.Kalpleri yeniden kazanıyorlarAlanya'da yaptıklarıyla Beşiktaş'a geldiğinde 11'de olmasını bekliyordu. Alex Teixeira transferi hesapları karıştırdı. Gördüğü bir kırmızı kartın ardından anlamsız yere dibe vurdu ve Başakşehir'e kiralık gitti. Teixeira da artık takımda yok. Ama bu kez de Dele Alli sesleri var.Josef takıma döndüğünde Berkay ya da Kartal'ı kenarda oturtacaksınız. Bu yüzden kaleci Ersin, Salih ile birlikte Necip, Beşiktaş defansında yer alacak. Salih iyi başladı, devamını getirirse zaten Ghezzal'la yaratıcılık problemi olmayan Beşiktaş'ta taraftara çok daha büyük keyif verir.Gelin görün ki geçen sezon çok uzun sakatlıklarla gözden uzak düştü. Gözden uzak olan da gönülden ırak oldu. Şimdi kalpleri yeniden kazanıyor.