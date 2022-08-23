Manchester United taraftarları öfkeli! Glazer ailesine tepki büyüyor

TARAFTARIN TEPKİSİ BÜYÜYOR

Manchester United'ın dün konuk ettiği ve 2-1 kazandığı Liverpool karşılaşması öncesinde de 1878'de Newton Heath adıyla kurulan Manchester United'ın ilk renklerine gönderme yaparak ellerinde sarı ve yeşil meşalelerle protesto gösterisinde bulunan binlerce taraftar, Glazer ailesinin takımla duygusal bir bağ kuramadığını düşünüyor.