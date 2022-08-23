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Giriş Tarihi: 23.8.2022 14:35

Manchester United taraftarları öfkeli! Glazer ailesine tepki büyüyor

AA
Manchester United taraftarları öfkeli! Glazer ailesine tepki büyüyor

İngiltere Premier Lig'de takımlarından bekledikleri başarıyı göremeyen Manchester United taraftarlarının kulübün sahibi ABD'li Glazer ailesine tepkisi büyüyor. "Avrupa Süper Ligi" adlı girişime katılma teşebbüsünde bulundukları gerekçesiyle kulüp sahipleri ABD'li Glazer ailesini protesto eden Manchester United taraftarları geçen sezon oynadıkları Liverpool maçında sahaya girerek maçın ertelenmesine sebep olmuştu.

Geçen yıl ligi 6. sırada tamamlayan ve bu sezon oynadığı ilk 2 maçı da kaybeden Manchester United'ın taraftarları ABD'li Glazer ailesinin yönetimi bırakmasını istiyor.

TARAFTARIN TEPKİSİ BÜYÜYOR

Manchester United'ın dün konuk ettiği ve 2-1 kazandığı Liverpool karşılaşması öncesinde de 1878'de Newton Heath adıyla kurulan Manchester United'ın ilk renklerine gönderme yaparak ellerinde sarı ve yeşil meşalelerle protesto gösterisinde bulunan binlerce taraftar, Glazer ailesinin takımla duygusal bir bağ kuramadığını düşünüyor.

Glazer ailesinin takım yerine kendi menfaatini düşündüğünü, takıma yatırım yapmadığını ve takımın borçlarını arttırdığını savunan taraftarlar başarısız sonuçların sorumlusu olarak 17 yıldır yönetimi elinde bulunduran Glazer ailesini görüyor.

Taraftarlar bu sezonun ilk maçında takımlarının Old Trafford'da 2-1 mağlup olduğu Brighton Hove Albion maçı öncesinde de protesto gösterisinde bulunmuştu.

"Avrupa Süper Ligi" adlı girişime katılma teşebbüsünde bulundukları gerekçesiyle kulüp sahipleri ABD'li Glazer ailesini protesto eden Manchester United taraftarları geçen sezon oynadıkları Liverpool maçında sahaya girerek maçın ertelenmesine sebep olmuştu.

ABD'li Glazer ailesi 2005 yılında Manchester United'ı 1.1 milyar dolara satın almıştı.

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Manchester United taraftarları öfkeli! Glazer ailesine tepki büyüyor
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