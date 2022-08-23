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Giriş Tarihi: 23.8.2022 11:42

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş Dele Alli transferini bitirdi! İşte verilecek maaş...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş Dele Alli transferini bitirdi! İşte verilecek maaş...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş, İngiliz futbolunun en büyük yıldızlarından biri olması beklenirken kariyeri düşüşe geçen, kariyerinde beyaz bir sayfa açmak isteyen Dele Alli transferinde mutlu sona ulaştı. Kara Kartal, satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı 26 yaşındaki oyuncuyu bu gece İstanbul'a getirecek.

Transferde gaza basan ve dünya yıldızlarına göz koyan Beşiktaş'ta sıcak gelişme... Devre arasında resmiyet kazandırdığı Gedson Fernandes'le imzalara başlayan, ardından sırasıyla Romain Saiss, Cenk Tosun, Wout Weghorst, Jackson Muleka, Emrecan Uzunhan ve Arthur Masuaku'ya siyah beyazlı formayı giydiren Kara Kartal, bombayı Dele Alli ile patlatmaya hazırlanıyor.

Dele Alli transferinde mutlu son

Beşiktaş, İngiliz futbolunun en büyük yıldızlarından biri olması beklenirken kariyeri düşüşe geçen, kariyerinde beyaz bir sayfa açmak isteyen Dele Alli transferinde mutlu sona ulaştı.

Everton'la anlaşma sağlandı

Fanatik'te yer alan habere göre; kiralık olarak kadroya katılacak olan 26 yaşındaki orta saha oyuncusuna 2.5 milyon Euro ödeyecek olan Beşiktaş, Everton ile satın alma opsiyonu konusunda anlaşmaya vardı. Siyah beyazlılar, İngiliz yıldızın bonservisini almak istemesi halinde Merseyside ekibine 8 milyon Euro ödeyecek.

Bu gece İstanbul'a gelecek

Evrakları tamamlayan ve transferi resmen açıklamaya hazırlanan Kara Kartal, yıldız orta sahayı bu gece İstanbul'a getirecek. Güncel piyasa değeri 16 milyon Euro olan Dele Alli, geçtiğimiz sezon Totterham formasıyla 18, Everton formasıyla 11 olmak üzere toplam 29 maçta forma giyerken, 2 gol ve 1 asist kaydetti.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş Dele Alli transferini bitirdi! İşte verilecek maaş...
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