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Giriş Tarihi: 24.8.2022

103 gol hesapları yapılmaya başladı

CEYHUN SAMET YÜKSEL
103 gol hesapları yapılmaya başladı

F.Bahçe 3 haftada 13 gol attı, ezeli rakipleri Beşiktaş (8) veG .Saray’a (2) fark attı. Taraftar 1988-89 sezonundaki 103 gollü rekoru hatıraldı

Geçmiş kariyerlerinde özellikle de Benfica ve Flamengo'da maç başı gol ortalamasında 2'yi geçen Jorge Jesus, Fenerbahçe'de de gol modunu açtı. Ümraniyespor'a 3, Kasımpaşa'ya 6, Adana Demirspor'a da 4 gol atma başarısı gösterirken, ezeli rakipleri 8 gollü Beşiktaş ile sadece 2 kez fileleri havalandıran Galatasaray'ın toplamını 3 golle geçti. 1961-62 sezonunda ilk 3 haftada 13 gol atan F.Bahçe, bu başarısını 61 yıl sonra tekrarladı. Bu durum sarılacivertli taraftarların '103 gollü rekor kırılır mı' hesapları yapmasına neden oldu. Kanarya 1988-89'da şampiyon olurken 103 gol atmış, o sezonda ilk 3 maçta 9 gol bulmuştu.

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103 gol hesapları yapılmaya başladı
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