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Giriş Tarihi: 24.8.2022 16:34 Son Güncelleme: 24.8.2022 16:40

Beşiktaş, Siriki Dembele transferini bitiriyor

Beşiktaş, Siriki Dembele transferini bitiriyor

Beşiktaş, Siriki Dembele’yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Siyah-Beyazlılar, 25 yaşındaki sol kanat oyuncusunu sezon sonuna kadar kiralamak için Bournemouth ile anlaşma aşamasına geldi.

25 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ın sezon sonuna kadar kiralama teklifini kabul etti. Bournemouth ile henüz anlaşma sağlanamadı. Siyah-Beyazlılar, Dembele'nin kiralık gitmesine onay veren İngiliz ekibi ile satın alma opsiyonu konusunda görüşmeye devam ediyor.

Ocak ayında 2.6 milyon euro karşılığında Peterborough United'den Bournemouth'a transfer olan Dembele, İngiliz ekibi ile çıktığı 13 maçta 2 gol attı, 1 asist yaptı.

Bu sezon Premier Lig'e yükselen Bournemouth'ta forma şansı bulamayan Fildişi asıllı İskoç futbolcu, Peterborough United'da geçirdiği 4 sezonda 147 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 30 gol atan Dembele, 30 da asist yaptı. (A Spor)

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Beşiktaş, Siriki Dembele transferini bitiriyor
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