Beşiktaş, Siriki Dembele transferini bitiriyor

25 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ın sezon sonuna kadar kiralama teklifini kabul etti. Bournemouth ile henüz anlaşma sağlanamadı. Siyah-Beyazlılar, Dembele'nin kiralık gitmesine onay veren İngiliz ekibi ile satın alma opsiyonu konusunda görüşmeye devam ediyor.