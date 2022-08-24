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Giriş Tarihi: 24.8.2022

Bu gece fırtına çıkacak!

YUNUS EMRE SEL
Bu gece fırtına çıkacak!

2-1’lik yenilginin rövanşında 2 farklı tüm galibiyetler turu Trabzonspor’a getirecek. Kasaya ise 360 milyon TL gelecek

Şampiyonlar Ligi gruplarına katılmak için son bir adıma kalan Trabzonspor, bugün sahasında Danimarka ekibi Kopenhag'ı konuk ediyor. İlk maçta 2-1 yenilen temsilcimiz, 2 farklı tüm galibiyetlerde turu atlayan taraf olacak. Geçen sezon şampiyonluğa ulaşarak tarih yazan Karadeniz ekibi, Devler Ligi'ne 10 sezon sonra yeniden girmek için mücadele edecek. Bordo-mavililer, Kopenhag'ı geçerse maç bile yapmadan 20 milyon Euro (360 milyon TL) geliri de kasasına koyacak. Teknik direktör Abdullah Avcı, son idmanlarda şut çalışmasına ağırlık verdi.

BAKASETAS UMUDU
KASIĞINDAKI sakatlığı nedeniyle forma giyip giyemeyeceği belirsiz olan Anastasios Bakasetas ise dün antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Yunan futbolcunun oynama durumu, bugün yapılacak kontrollerin ardından netleşecek.

BARTRA&BARDHI ILK 11'DE
KOPENHAG maçı öncesinde bordo- mavililerde Marek Hamsik, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Edin Visca sakatlıkları nedeniyle sahada olamayacak. Teknik direktör Abdullah Avcı ise stoperde Vitor Hugo'nun yanında Marc Bartra'ya ilk kez 11'de şans verip Enis Bardhi'yi de sahaya sürecek. Sağ kanatta ise Djaniny görev alacak.

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