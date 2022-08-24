Bu gece fırtına çıkacak!

2-1’lik yenilginin rövanşında 2 farklı tüm galibiyetler turu Trabzonspor’a getirecek. Kasaya ise 360 milyon TL gelecek
Şampiyonlar Ligi gruplarına katılmak için son bir adıma kalan Trabzonspor, bugün sahasındaDanimarka ekibi Kopenhag'ıkonuk ediyor. İlk maçta 2-1 yenilen temsilcimiz, 2 farklı tüm galibiyetlerde turu atlayan taraf olacak. Geçen sezon şampiyonluğa ulaşarak tarih yazan Karadeniz ekibi, Devler Ligi'ne 10 sezon sonra yeniden girmek için mücadele edecek. Bordo-mavililer,Kopenhag'ı geçerse maç bile yapmadan20 milyon Euro (360 milyon TL)geliri de kasasına koyacak. Teknik direktör Abdullah Avcı, son idmanlarda şut çalışmasına ağırlık verdi.
BAKASETAS UMUDU
KASIĞINDAKI sakatlığı nedeniyle forma giyip giyemeyeceği belirsiz olan Anastasios Bakasetasise dün antrenmanın tamamındatakımla çalıştı. Yunan futbolcunun oynama durumu, bugün yapılacak kontrollerin ardından netleşecek.
BARTRA&BARDHIILK 11'DE
KOPENHAG maçı öncesinde bordo- mavililerde Marek Hamsik, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Edin Visca sakatlıkları nedeniyle sahada olamayacak. Teknikdirektör Abdullah Avcı ise stoperdeVitor Hugo'nun yanında MarcBartra'ya ilk kez 11'de şans veripEnis Bardhi'yi de sahaya sürecek.Sağ kanatta ise Djaniny görev alacak.