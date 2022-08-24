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Giriş Tarihi: 24.8.2022

Dele Alli’de gözler Çebi’ye çevrildi!

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Dele Alli’de gözler Çebi’ye çevrildi!

2 milyon 250 bin Euro’ya anlaşılan oyuncu, vergi problemi nedeniyle ek talepte bulundu. Başkanın ise rakamın revize edilmesine sıcak baktığı öğrenildi

Beşiktaş, kiralık olarak kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı Dele Alli için Everton ile anlaşma sağladı. Ancak İngiliz kulübü, bu sezon kendilerinin karşıladığı maaş vergisinin bir bölümünün oyuncu tarafından ödenmesini istedi. Bu da transferin uzamasına neden oldu. Beşiktaş'la maaş konusunda 2 milyon 250 bin Euro'ya el sıkışan Dele Alli, Everton'ın son şartı sonrası ek taleplerde bulundu. Siyah-beyazlı yönetim ise İngiliz on numaranın menajeriyle yürüttüğü pazarlıklar sonrası bu talepleri minimuma çekti. İş, başkan Ahmet Nur Çebi'nin onayına kaldı. Çebi'nin yapılan anlaşmanın revize edilmesine olumlu yaklaştığı belirtildi. 26 yaşındaki oyuncunun, Beşiktaş'taki maaşının 2.5 milyon Euro olması ve sözleşmede ek bonusların yer alması bekleniyor. Transferin olumlu ya da olumsuz bugün sonuçlanacağı öğrenildi.

ISAK HİEN 'BEŞİKTAŞ' DEDİ
Beşiktaş'ın stoper için düşündüğü Isak Hien'e Galatasaray, Torino ve Hellas Verona da talip olmuştu. Cimbom masadan çekildi, oyuncu da kararını siyahbeyazlılardan yana kullandı. 23 yaşındaki futbolcu, kulübü Djurgarden'in dün Apoel Nicosia ile oynadığı UEFA Konferans Ligi maçının kadrosunda yer alırken siyah-beyazlıların bugün İsveç ekibiyle bonservis pazarlığına oturacağı belirtildi. Djurgarden'in bonservis bedelini 3.2 milyon Euro olarak belirlediği ve bu rakamdan geri adım atmayı düşünmediği gelen bilgiler arasında. Beşiktaş'ın takımında 400 bin Euro kazanan Hien'le ise 800-900 bin Euro civarında yıllık ücret karşılığında anlaştığı öğrenildi.

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Dele Alli’de gözler Çebi’ye çevrildi!
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