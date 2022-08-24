Fenerbahçe’de 103 gol hesapları

Geçmiş kariyerlerinde özellikle de Benfica ve Flamengo'da maç başı gol ortalamasında 2'yi geçen Jorge Jesus, Fenerbahçe'de de gol modunu açtı. Ümraniyespor'a 3, Kasımpaşa'ya 6, Adana Demirspor'a da 4 gol atma başarısı gösterirken, ezeli rakipleri 8 gollü Beşiktaş ile sadece 2 kez fileleri havalandıran Galatasaray'ın toplamını 3 golle geçti.

1961-62 sezonunda ilk 3 haftada 13 gol atan F.Bahçe, bu başarısını 61 yıl sonra tekrarladı. Bu durum sarılacivertli taraftarların '103 gollü rekor kırılır mı' hesapları yapmasına neden oldu. Kanarya 1988-89'da şampiyon olurken 103 gol atmış, o sezonda ilk 3 maçta 9 gol bulmuştu.