Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'de 103 gol hesapları
Giriş Tarihi: 24.8.2022 11:17 Son Güncelleme: 24.8.2022 11:21

Fenerbahçe'de 103 gol hesapları

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Fenerbahçe’de 103 gol hesapları

Fenerbahçe 3 haftada 13 gol attı, ezeli rakipleri Beşiktaş (8) ve Galatasaray'a (2) fark attı. Taraftar 1988-89 sezonundaki 103 gollü rekoru hatırladı.

Geçmiş kariyerlerinde özellikle de Benfica ve Flamengo'da maç başı gol ortalamasında 2'yi geçen Jorge Jesus, Fenerbahçe'de de gol modunu açtı. Ümraniyespor'a 3, Kasımpaşa'ya 6, Adana Demirspor'a da 4 gol atma başarısı gösterirken, ezeli rakipleri 8 gollü Beşiktaş ile sadece 2 kez fileleri havalandıran Galatasaray'ın toplamını 3 golle geçti.

1961-62 sezonunda ilk 3 haftada 13 gol atan F.Bahçe, bu başarısını 61 yıl sonra tekrarladı. Bu durum sarılacivertli taraftarların '103 gollü rekor kırılır mı' hesapları yapmasına neden oldu. Kanarya 1988-89'da şampiyon olurken 103 gol atmış, o sezonda ilk 3 maçta 9 gol bulmuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

YKS EK TERCİH TARİHLERİ ÖSYM TAKVİMİ I 2022 YKS ek tercihler ne zaman başlayacak, ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?
Son dakika: CHP’li belediyede skandallar bitmiyor! Yakın dostunu özel kalem partiliyi müdür...
EYT'de son dakika | Emeklilikte tek formül iki çözüm
EYT SON DAKİKA: Emeklilikte yaşa takılanlar formül açıklaması! EYT nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?
Emekli promosyonu ne kadar, kaç TL? 2022 Emekli promosyonu veren bankalar en yüksek ücreti duyurdu!
SON DAKİKA: Kiracılar ve ev sahipleri dikkat! Bakan Bozdağ duyurdu: Anlaşmazlıklar artık böyle çözülecek...
Son dakika: Şırnak'ta cani baba dehşet saçtı! 3 kızını ve eşini katletti
KYK başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? GSB ile 2022 KYK burs, kredi ve yurt başvuru tarihleri
Son dakika: Sözleşmelilere kadro müjdesi! Bakan Bilgin duyurdu: Tarih belli oldu
Zelenski, Dugina'nın öldürülmesine ilişkin Rusya'nın suçlamasını reddetti
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'de 103 gol hesapları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA