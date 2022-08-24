Hedefleri için kasaba takımı aldı

26 yaşında Dortmund’da oynarken Almanya’da doğup büyüdüğü kasabanın 9. ligde yer alan takımını alıp teknik direktörlük serüvenine adım atan Nuri Şahin, bugün büyüklere kafa tutuyor
Hiçbir başarı tesadüf değil sözü, Nuri Şahin'in teknik direktörlük hedeflerinde adeta yol haritası olmuş… DahaDortmund'da oynarken 6 sene önceAlmanya'da doğup büyüdüğü kasabanın9. lig kulübü Meinerzhagen'ı satınaldı. Takımı her sene bir üst lige çıkaran33 yaşındaki futbol adamı, bugünleriçin stajını yaptı. Şahin, Ekim 2021'de birlikte çalıştığı Jürgen Klopp, Jose Mourinho ve Thomas Tuchel'den öğrendiklerini uygulama fırsatını Antalyaspor'da buldu. Ersun Yanal'ın ayrılmasıyla koltuğa oturan Şahin, geçen sezon başarılı oyunuyla alkış topladı. Yeni sezonda da üstüne koyarak devam etti.
REKORLARIN TEK SAHİBİ
Akdeniz ekibi, genç teknik adam yönetiminde son şampiyonTrabzonspor'u 5-2 devirdi. Son 19 maçta 12. galibiyetini elde eden kırmızı-beyazlılar, hanesine 6 beraberlik yazdırdı. Tek yenilgisini G.Saray'dan aldı. Antalyaspor, ligdekulüp tarihinde en çok gol (54), yenilmezlik(16), bir devrede en yüksekpuan alma (37), sahasında yenilmemeserisi (14) ve deplasmanda kaybetmemerekorunu (9) Şahin ile kırdı.